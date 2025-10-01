Antonio ‘Turco’ Mohamed es expulsado tras reclamar al árbitro en la Campeones Cup

Una nueva edición de la Campeones Cup llegó este 2025, con el actual campeón de la Liga MX, Toluca vs el último campeón de la MLS, L.A. Galaxy, mismo que en 45 minutos ya regaló grandes momentos llenos de alta temperatura entre ambos equipos, uno de ellos protagonizado por el técnico Choricero.

Mohamed y su cuerpo técnico I MEXSPORT

Medio tiempo ‘calientito’

Desde el estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, Diablos y Galaxy comenzaron intensos y buscando la portería rival, Toluca con combinaciones y disparos de larga distancia y el L.A con el contragolpe.

Discusión en el medio tiempo I MEXSPORT

Pese a que el duelo comenzó con un amplio dominio del equipo mexicano, una jugada polémica dentro del área del Toluca causó un penal por una presunta falta de Jesús Gallardo, por lo que el árbitro señaló la pena máxima. Luego de confirmar el penal, el jugador del Galaxy, Fagundez, cobró de manera perfecta para poner el primero del partido.

Tras la anotación, jugadores y banca del equipo Choricero se mostraron muy molestos con la polémica decisión del árbitro, por lo que las acciones se pusieron tensas entre ambos bandos. Al finalizar el primer tiempo, el técnico de Toluca, Antonio Mohamed, llenó de reclamos al silbante, por lo que este no dudó en expulsarlo.

Mientras los jugadores y bancas se fueron a los vestidores, Mohamed se quedó unos minutos más discutiendo con el silbante sobre su actuación en los primeros 45 minutos, asegurando que no debió ser expulsado, desafortunadamente para el argentino, el silbante sólo lo invitó a retirarse.

Derrota momentánea del Toluca I MEXSPORT

¿Cómo fue la conclusión del primer tiempo?

Con un Toluca volcado al frente, el L.A Galaxy optó por jugar al contragolpe, situación que provocó que el equipo de la MLS se acercara un par de veces más antes del final del primer tiempo.

Por su parte, el campeón del Clausura 2025, intentó con un par de recombinaciones entre Alexis Vega y Paulinho, pero el último toque terminó por fallarle a las estrellas escarlatas, quienes se quedaron cerca del empate y que casos la desesperación de su entrenador.

Campeones Cup 2025 I MEXSPORT