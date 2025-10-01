Campeones Cup: Toluca supera a LA Galaxy en valor de plantilla

Toluca y LA Galaxy se verán las caras para disputar la Campeones Cup, en un duelo que promete fuertes emociones, ya que se trata de los vigentes ganadores de sus respectivas ligas.

Festejo de Toluca | IMAGO7

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegarán al duelo con una confianza importante, la cual obtuvieron tras la racha de cinco partidos con victoria. Por otro lado, LA Galaxy ha tenido un desempeño irregular, con dos triunfos en los últimos cinco encuentros.

¿Cuánto valen las plantillas de Toluca y LA Galaxy?

En cuanto al valor de la plantilla, los Diablos Rojos superan al club de la Major League Soccer (MLS), con una cifra de 75.8 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. El club mexiquense suma talentos importantes que elevan la valuación del plantel.

Por su parte, LA Galaxy tiene un valor 58.68 millones de euros, a pesar de contar con varias figuras con una alta valuación en la MLS, como el caso de Riqui Puig, Gabriel Pec, Joseph Paintsil y Lucas Sanabria.

Los jugadores más valiosos de Toluca y LA Galaxy

Entre los jugadores más valiosos de los Diablos están Alexis Vega, Marcel Ruiz, Pauilinho y Helinho. El de mayor valuación es el atacante mexicano, Vega con 10 millones de euros; Ruiz lo sigue en segundo puesto con 8 mde.

Vega en acción | IMAGO7

Riqui Puig, centrocampista español, es el mejor valuado de los dos equipos, con 20 millones de euros. No obstante, Toluca supera en este rubro al club estadounidense, y buscará reflejarlo en la cancha del Dignity Health Sports Park.

Los Diablos Rojos llegan motivados tras conquistar la Liga MX y con la ambición de sumar otro título internacional que consolide su buen momento. Mohamed confía en la experiencia y talento de jugadores como Alexis Vega y Marcel Ruiz para marcar la diferencia en territorio estadounidense.

Del otro lado, LA Galaxy intentará aprovechar la localía en California y el peso de figuras para frenar el poder ofensivo de Toluca. El duelo promete intensidad y espectáculo entre dos clubes que representan a las ligas más importantes de la región.

Toluca previo a partido | IMAGO7