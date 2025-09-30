¿Cuántas expulsiones ha sufrido Efraín Juárez en su carrera como técnico?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer este martes la sanción para Efraín Juárez, entrenador de Pumas, tras su expulsión en el Clásico Capitalino frente a América en la Jornada 11 del Apertura 2025. El estratega universitario recibió dos partidos de suspensión, por lo que no podrá estar en el banquillo en los compromisos ante Chivas (Jornada 12) y Rayados de Monterrey (Jornada 13).

La tarjeta roja que vio en el Estadio Ciudad de los Deportes fue consecuencia del “uso de lenguaje ofensivo hacia los oficiales del encuentro”, situación que vuelve a encender el debate sobre su carácter y disciplina en su joven etapa como director técnico.

Fue suspendido dos partidos | MEXSPORT

El historial de expulsiones de Efraín Juárez como DT

La reciente sanción no es un hecho aislado en la carrera de Juárez como entrenador especialmente en la Liga MX. Con esta expulsión, el estratega auriazul ya suma tres tarjetas rojas en el futbol mexicano desde que tomó las riendas de Pumas en 2024.

Clausura 2025– Play-in ante Rayados

Clausura 2025– Jornada 14 contra Cruz Azul

Apertura 2025 – Jornada 11 contra América

De esta manera, Juárez acumula ya tres expulsiones en 28 partidos dirigidos en Liga MX, una cifra que cuestiona la mentalidad del estratega especialmente cuando su equipos e va abajo en el marcador. Es importante destacar que ante América y Cruz Azul vio la roja por críticas a los árbitros, mientras que, contra Rayados fue por una disputa con el técnico rival.

Ha tenido tres rojas con Pumas | MEXSPORT

Antes de regresar al futbol mexicano, Efraín Juárez tuvo un paso por el banquillo del Atlético Nacional de Colombia, donde también protagonizó un episodio disciplinario. Fue expulsado en un encuentro contra Independiente de Santa Fe. Tras esta roja el DT vio una suspensión de tres años en la liga colombiana. Aunque después esta fue revocada, demuestra el lado negativo de Juárez como DT.

Con ello, la cuenta total de expulsiones en su carrera como técnico asciende a cuatro rojas en 55 partidos oficiales dirigidos, lo que equivale a una expulsión aproximadamente cada 13 encuentros.

Ve una expulsión cada 13 juegos | MEXSPORT

¿Cuántas rojas recibió como jugador?

Paradójicamente, la etapa de Juárez como futbolista fue mucho más tranquila en el aspecto disciplinario. A lo largo de sus 326 partidos disputados, únicamente recibió tres tarjetas rojas directas y otras tres por doble amonestación, es decir, una expulsión cada 54 partidos. Esta comparación resalta el contraste entre su comportamiento dentro de la cancha como jugador y su carácter en la zona técnica como estratega.

Pese a su corta trayectoria como director técnico, Efraín Juárez ya puede presumir haber conquistado títulos. Sin embargo, su talón de Aquiles sigue siendo el control de las emociones en partidos de máxima exigencia. Las expulsiones no solo le cuestan al propio entrenador, sino que también afectan directamente a sus equipos, al obligar al cuerpo técnico a reorganizarse en momentos cruciales del torneo.

Como jugador era más disciplinado | MEXSPORT