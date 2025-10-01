Lucas Ocampos vive su mejor momento con Rayados este Apertura 25

Lucas Ocampos vive un momento especial con Rayados de Monterrey en el Apertura 2025, luego de dejar atrás un periodo complicado marcado por lesiones y críticas. El atacante argentino ha recuperado su mejor versión y se ha convertido en una pieza importante para el equipo regiomontano.

Vive un gran nivel | IMAGO7

DE LOS GOLEADORES DE RAYADOS

En la actual campaña, Ocampos es uno de los goleadores de Rayados con cinco tantos, una cifra que lo coloca entre los más productivos del plantel y que refleja su regreso al protagonismo. Además de su olfato frente al arco, ha contribuido con cuatro asistencias, confirmando que su impacto va más allá de la definición.

A pesar de que ha disputado nueve partidos en el torneo, Ocampos solo ha sido titular en cinco de ellos, lo que resalta aún más la eficiencia de su aporte. En total, acumula 505 minutos en el campo, aprovechando al máximo cada oportunidad que le ha brindado el cuerpo técnico.

Suma nueve colaboraciones de gol | IMAGO7

BAJO DESEMPEÑO EN EL CL2025

Su desempeño actual contrasta con lo vivido en el Clausura 2025, cuando atravesó uno de los momentos más grises de su carrera en México. En ese torneo jugó 10 partidos, pero no logró marcar ni un solo gol, situación que lo colocó en el centro de las críticas de la afición albiazul.

El punto de inflexión en su carrera con Rayados se remonta al Apertura 2024, cuando sufrió una lesión en la Final de Ida contra el América. Aquella dolencia lo alejó de las canchas y lo condicionó durante varios meses, frenando el ritmo que venía mostrando en su adaptación al futbol mexicano.

Recuperó su nivel | IMAGO7

La falta de contundencia y regularidad en el Clausura llevó a que parte de la hinchada pusiera en duda su continuidad. Sin embargo, Ocampos respondió con trabajo, disciplina y compromiso, logrando darle la vuelta a la situación en este Apertura 2025.

Hoy, con goles y asistencias, ha logrado reencontrarse con el nivel que lo caracteriza, recuperando también la confianza de sus compañeros y de la afición. Su influencia en el ataque de Rayados se ha convertido en una de las claves del buen paso del equipo en el torneo.

Es un jugador clave en Rayados | IMAGO7