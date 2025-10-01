Joaquim Pereira advierte un partido “durísimo” entre Tigres y Cruz Azul

De cara al compromiso de este sábado en el “Volcán” entre Tigres y Cruz Azul, Joaquim Pereira mencionó que será un partido difícil ante una plantilla de gran calidad.

“Un partido durísimo. Sabemos la calidad de ellos. Pero también tenemos el apoyo de nuestra gente. Esperamos estar con un estadio lleno para este partido. Y creo que estamos trabajando bien para hacer un gran partido y buscar los tres puntos.”

Sabe que tendrán que batallar | IMAGO7

SIEMPRE ESTÁ A LA DISPOSICIÓN

Mencionó que a pesar de estar en el banco en algunos partidos, siempre busca dar lo mejor para Tigres.

“Estoy siempre a disposición. Todo partido que entre allí con la camisa de Tigres daré mi máximo. Siempre lo hice. Siempre lo haré, independientemente de si estoy en el banco o en el titular. Creo que quien usa la camisa de Tigres tiene que dar su máximo, independientemente de si está en el banco, en el juego o en el titular. Tengo una buena cabeza preparada, independiente de la situación, para dar mi mejor para Tigres.”

Buscará dar su mejor nivel | IMAGO7

RECONOCE A NAHUEL GUZMÁN

Tras el récord de Nahuel Guzmán con loas porterías en cero, el central brasileño declaró lo que significa el argentino para Tigres.

“Es un arquero espectacular, yo creo que independiente de la defensa, saber que Nahuel está debajo del gol, es importante para nosotros, es un tipo muy profesional, muy amigo, muy compañero, siempre aconsejando a todos, siempre ayudando a Tigres, es un tipo muy bueno dentro del campo, pero también fuera, siempre ayudando, espectacular. Creo que tener un tipo como este en el grupo es muy bueno.”