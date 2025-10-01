Campeones Cup: Todos los ganadores en la historia del torneo

La Campeones Cup 2025 volvió a ser para la liga mexicana. En un duelo celebrado entre Toluca y LA Galaxy, los Diablos Rojos levantaron el trofeo gracias a un gol en el último minuto que desató la euforia de la afición escarlata. Este triunfo significó el tercer título del año para el club mexiquense y el primero dentro de la corta pero intensa historia de este torneo binacional.

El partido estuvo marcado por la intensidad: constantes faltas, tarjetas amarillas y goles anulados que elevaron la tensión en el terreno de juego. A pesar de ello, Toluca mostró carácter y capacidad de reacción al empatar el marcador con dos goles en menos de cinco minutos. En tiempo añadido, Federico Pereira, apareció nuevamente para sellar el 3-2 definitivo sobre el Galaxy y asegurar la gloria internacional para los escarlatas.

Con esta conquista, Toluca se unió a América y Tigres como los únicos clubes mexicanos que han logrado ganar la Campeones Cup, reforzando la presencia de la Liga MX en esta competencia que enfrenta a lo mejor del futbol de México y Estados Unidos.

Levantaron el título | MEXSPORT

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup nació en 2018 como una iniciativa conjunta entre la MLS y la Liga MX para enfrentar a los campeones de cada país: el ganador de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones del futbol mexicano.

En apenas siete ediciones, este torneo se ha consolidado como una de las citas más esperadas en el calendario futbolístico de Norteamérica. Más allá de ser un duelo por un trofeo, se ha convertido en una vitrina que alimenta la rivalidad deportiva entre México y Estados Unidos, además de ofrecer partidos de gran calidad que captan la atención internacional.

Se inventó en el 2018 | MEXSPORT

Historial de ganadores de la Campeones Cup

Desde su primera edición en 2018, la Campeones Cup ha dejado partidos inolvidables y un palmarés dividido entre ambas ligas:

2018: Toronto FC 1–3 Tigres UANL

2019: Atlanta United 3–2 América

2021: Columbus Crew 2–0 Cruz Azul

2022: New York City FC 2–0 Atlas

2023: LAFC 0–0 (2–4 penales) Tigres UANL

2024: Columbus Crew 1–1 (4–5 penales) América

2025: LA Galaxy 2–3 Toluca

Ya se han jugado 7 ediciones del torneo | MEXSPORT

Balance entre Liga MX y MLS en la Campeones Cup

Tras el título conseguido por Toluca en 2025, el balance histórico se mantiene muy parejo. Por parte de la MLS, han levantado el trofeo Atlanta United, New York City FC y Columbus Crew. En cuanto a la Liga MX, destacan los títulos de Tigres UANL (dos veces), América y Toluca, con lo que el futbol mexicano ya presume cuatro conquistas frente a tres de los equipos estadounidenses.

Este equilibrio refleja lo competitivo del certamen y cómo ambos torneos han elevado su nivel al enfrentarse cara a cara. Además, confirma que la Campeones Cup no solo es un espectáculo deportivo, sino también un punto de encuentro donde se mide la supremacía futbolística de la región.

La Liga MX tiene mejor balance | MEXSPORT