Piovi firma hasta 2028 con Cruz Azul

Cruz Azul hizo oficial la renovación de contrato de Gonzalo Piovi, quien estampó su firma hasta diciembre de 2028. El defensa argentino se mantiene como uno de los pilares del modelo deportivo del club y pieza clave en la consolidación de un estilo de juego propio en La Noria.

Piovi en Cruz Azul | IMAGO7

A través de sus canales oficiales, la institución cementera celebró el acuerdo: “Nuestro central firmó una ampliación de contrato para seguir defendiendo estos colores con la misma pasión y entrega que lo caracterizan. ¡Vamos por más, Gonza!”, expresó el comunicado.

Cerca del Inter de Miami

Cabe destacar que hace unos meses Piovi estuvo en la órbita del Inter Miami, donde incluso Lionel Messi llegó a hablar con él para convencerlo de sumarse al proyecto de la MLS. El seguimiento fue particularmente intenso durante la Leagues Cup.

Piovi en Cruz Azul | IMAGO7

Una negociación que no prosperó

Sin embargo, las conversaciones entre clubes no prosperaron. El equipo de la Florida buscaba cerrar la operación con pagos diferidos, lo cual no convenció a Cruz Azul. Finalmente, la directiva celeste decidió mantener a su jugador, evitando una salida que nunca fue forzada por el propio Piovi.

Esa postura del argentino de no presionar su salida fue valorada por la dirigencia cementera. El presidente Víctor Velázquez consideró justo premiar esa lealtad con la extensión de contrato, tal como le había prometido meses atrás. Hoy, esa palabra se convirtió en un hecho.

En el presente campeonato, Piovi acumula 11 partidos disputados, todos como titular, con 955 minutos sobre el terreno de juego y cuatro amonestaciones. Su regularidad lo coloca como uno de los futbolistas más confiables en la zaga de La Máquina.

Duelo Cruz Azul vs Pachuca | IMAGO7

Parte de un proyecto mayor

El zaguero argentino se suma a la lista de jugadores que recientemente han asegurado su futuro con la institución. Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez ya renovaron sus vínculos, mientras que se espera que Erik Lira haga lo propio en las próximas semanas.

La directiva busca consolidar un proyecto de largo plazo que mantenga a La Máquina como protagonista de la Liga MX.

Jesús Ángulo y Gonzalo Piovi | IMAGO7