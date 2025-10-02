Aficionados de Cruz Azul se burla de Rodrigo Huescas tras lesión: 'Llegó el Karma'

La peor noticia se confirmó este jueves y Rodrigo Huescas se perderá lo que resta de la temporada con Copenhague por su lesión en la Champions League. Además, causará baja de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026 y su participación en el torneo de la FIFA está en riesgo, pues la recuperación puede tomar hasta nueve meses, es decir, hasta junio.

Huescas se lesionó en Champions League | AP

Pero a pesar de lo lamentable de la noticia, hubo algunas personas en las redes sociales que celebraron lo ocurrido. Esto por la manera en que Huescas se marchó de Cruz Azul en verano de 2024 y por lo cual algunos seguidores de la Máquina le guardan rencor al canterano de la Noria.

Así reaccionaron los usuarios de redes sociales

Tras la confirmación de la lesión de Huescas, las respuestas de la afición no tardaron. Mientras que un sector lamentó lo ocurrido, e incluso algunas personas de otras nacionalidades desearon pronta recuperación para el defensa lateral, un grupo específico de personas, aparentemente seguidores de Cruz Azul, celebraron lo ocurrido.

Huescas causará baja por lo que resta de la temporada | AP

Para estos internautas, lo que le pasó al defensa fue consecuencia del "karma", por la manera en que dejó al equipo de la Noria. "Llego el karma mi gente, y el siguiente es la rata de lira"; "El karma siempre llega a las ratas"; "Karma por rato celebro", fueron algunos de los comentarios que circularon en X ante la noticia de Huescas.

Sin embargo, a estos usuarios también les tocó crítica y recibieron respuestas de personas que pusieron énfasis en su inmadurez y les llamaron "despreciables" por celebrar una lesión de un futbolista. De igual forma hubo quienes les recordaron que Rodrigo estaba en su derecho laboral de salir de Cruz Azul y por eso es "un rata", además de que su baja será sensible para la Selección Mexicana.

Algunos usuarios celebraron la lesión de Huescas | CAPTURA

¿Qué pasó entre Huescas y Cruz Azul?

Bajo el mando de Martín Anselmi, Huescas se consolidó como pieza importante de la Máquina en el Clausura 2024. Por ello ganó reflectores a nivel internacional y en verano buscó su salida rumbo al Viejo Continente. Aunque la Máquina buscó tener un ingreso importante, el jugador pagó su cláusula de rescisión para fichar con Copenhague.

Además la directiva acusó a los representantes del futbolista de utilizar cartas firmadas por directivos del club para negociar la salida. Fue por ello que un sector de la afición celeste generó resentimiento hacia Huescas, aunque la mayoría lo asumió mejor e incluso llegaron a celebrar sus goles y asistencias con el club danés.

