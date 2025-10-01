Newcastle goleó al U. Saint-Gilloise y estan con vida en Champions

Volvieron las acciones en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, donde el equipo del Newcastle goleó al equipo debutante U. Saint-Gilloise 0-4, en el partido correspondiente a la Jornada 2.

El equipo dirigido por Eddie Howe, no se dio por vencido y aunque cayeron en la primera fecha ante el Barcelona, esta vez logan conseguir los tres puntos en la cancha de Lotto Park, en un duelo que fue dominado por el equipo de la Premier League y que sirvió como oxígeno puro.

Pese a su histórico debut con victoria ante el PSV, el U. Saint, poco pudo hacer ante un equipo de ‘Las Urracas’, que tomó el control casi desde los primeros minutos y que de a poco fue metiendo a los locales en su propia área.

Con balones en la zona ofensiva y principalmente en las bandas, el Newcastle pudo encontrar su primera anotación apenas al minuto 17, gracias a un extraordinario remate del alemán, Nick Woltemade.

Tras la primera anotación, el equipo debutante de la liga de Bélgica, intentó salir al frente, sin embargo, la acomodada línea de mediocampistas, conformada por Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Kamiel Van de Perre, evitar cualquier peligro en la zona del Newcastle.

Unos minutos antes de terminar la primera mitad, el defensor del Saint-Gilloise, Fedde Leysen, cometió una falta dentro del área y el colegiado marcó la pena máxima, misma que fue convertida en el 0-2, gracias a un disparo de Anthony Gordon.

Newcastle tiene vida en Champions

La jugada del segundo gol se repitió de manera ‘inocente a los 63 minutos del segundo tiempo y de nueva cuenta, el nació en Liverpool marcó su segundo penal de la noche y de esta manera sentenció el 0-3.

El último clavo del ataúd del equipo belga llegó en las acciones finales, cuando al minuto 80, en un correr con muchos rebotes, el balón terminó en el fondo de las redes gracias a un golpe de Harvey Barnes.

Con este resultado, ambos equipos se quedan con tres puntos en este inicio de la Fase de Liga, por lo que los siguiente duelos serán cruciales para ambos si es que quieren conseguir un lugar en la zona de clasificación al repechaje de la UEFA Champions League.

