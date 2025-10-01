¡Aplanadora alemana! Borussia Dortmund golea 4-1 a Athletic Club

El Borussia Dortmund celebró a lo grande su primer triunfo en casa en la presente Champions League, al imponerse por 4-1 al Athletic Club de Bilbao en un vibrante encuentro disputado en un SIGNAL IDUNA PARK lleno con 81.365 aficionados.

Los goles de Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer y Julian Brandt sellaron una noche de fiesta para los de Niko Kovac, que habían iniciado el torneo con un empate 4-4 ante la Juventus en Turín.

BVB aplasta al Athletic Club | AP

Superioridad alemana y reacción vasca

El conjunto alemán abrió el marcador en el minuto 28 con un tanto de Svensson tras una gran acción colectiva. Aunque el Athletic se mostró sólido en defensa durante la primera parte, la intensidad de Dortmund fue creciendo con el paso de los minutos.

En el arranque de la segunda mitad, Chukwuemeka amplió la ventaja (50’) y puso a los locales en una posición de control. Sin embargo, un error defensivo permitió que Gorka Guruzeta recortara distancias en el 61’, encendiendo las alarmas en el Signal Iduna Park. Los vascos incluso rozaron el empate, pero Navarro vio anulado su gol por fuera de juego en el 67’.

Dortmund acelera y sentencia

Cuando más apretaba el Athletic, apareció la pegada del Dortmund. Un disparo de Sabitzer en el 82’ desviado por Guirassy sorprendió a Unai Simón y devolvió la tranquilidad al equipo alemán. En el tiempo añadido, Julian Brandt puso la guinda con el 4-1 tras una asistencia de Beier.

Balance y panorama del grupo

El resultado coloca al Dortmund en una posición favorable en el Grupo, tras sumar cuatro puntos en dos jornadas, mientras que el Athletic Club acumula dos derrotas consecutivas tras caer previamente en San Mamés frente al Arsenal.

El equipo de Kovac sigue mostrando solidez en casa, donde acumula una racha positiva en Champions: once triunfos en sus últimos 19 partidos como local, con solo una derrota.