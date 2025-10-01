¿Se pierde el Mundial? DT del Copenhague confirma grave lesión de Rodrigo Huescas

El mexicano Rodrigo Huescas encendió las alarmas tras salir lesionado en el duelo de Champions League entre el FC Copenhague y el Qarabağ. Para mala fortuna del jugador, el propio entrenador del club danés, Jacob Neestrup, adelantó que se trata de una lesión seria y de largo plazo.

Rodrigo Huescas en lagrimas por la lesión | AP

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué muestran las pruebas”, declaró Neestrup tras el partido.

“Me duele más que la derrota”

El estratega no ocultó su tristeza por lo ocurrido con Huescas y aseguró que el golpe anímico de la lesión pesa más que el propio resultado en Champions League.

Rodrigo Huescas en riesgo de perderse en Mundial | AP

“Sí, probablemente sé lo que es, y muy probablemente se trate de una de esas malas noticias que conocemos demasiado bien en el FC Copenhague. No deben malinterpretarlo, pero me entristece incluso más que la derrota en sí misma, porque Huescas ha hecho todo lo posible por integrarse y consolidarse como un jugador fuerte del club. Y hay una Copa del Mundo esperando a un mexicano que debería jugarla en Estados Unidos y México. Estoy vacío”, sentenció el técnico.

¿Huescas se pierde el Mundial?

Rodrigo Huescas se había convertido en uno de los habituales en las convocatorias de Javier Aguirre con la Selección Mexicana, pero la lesión pone en duda su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Por ahora, el club espera los estudios médicos para determinar el tiempo de recuperación, aunque todo apunta a que el mexicano podría perderse gran parte de la temporada.

