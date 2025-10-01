Rodrigo Huescas sale lesionado y en camilla del Qarabag vs Copenhague en Champions League

Durante el encuentro de Champions League entre Qarabag y Copenhague, una noticia mala llegó tanto para el club danés como para Javier Aguirre y la Selección Mexicana, pues Rodrigo Huescas salió lesionado en los primeros 15 minutos del encuentro.

Huescas sufre lesión | AP

¿Qué le pasó a Rodrigo Huescas?

Rodrigo Huescas tenía la posesión del balón, cuando la presión llegó y en un intento de media vuelta, el mexicano cayó al suelo con gestos de dolor. Tras ello, no pudo continuar y tuvo que salir en camilla, situación que preocupa al Tri y al Copenhague.

Con evidentes gestos de dolor, Huescas señaló la rodilla derecha como la afectada, por lo que inmediatamente llegó el cuerpo médico. Hasta ahora, no se sabe la gravedad de la lesión del lateral mexicano.

Rodrigo Huescas vive un buen momento con su equipo, donde se ha consolidado como uno de los elementos fundamentales en la línea defensiva. Con sus buenas actuaciones también se ha ganado su lugar con Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

El lateral mexicano recientemente brilló con una gran asistencia ante Bayer Leverkusen, además de las cuatro que ya había sumado en la Superliga de Dinamarca. Esta lesión significaría un duro golpe en este momento de su carrera, pues le frenaría su gran momento.

Pese a no haber más detalles de lo que sufrió Huescas, la manera en que salió del terreno de juego no dejan buenas sensaciones y podría tratarse de algo más complicado, especialmente por los gestos de dolor y frustración por tener que salir.

Huescas en camilla | AP

Lesión de Huescas en momento clave

La baja de Huescas llega en un momento clave, pues el Copenhague busca avanzar en la Champions League y el Tri prepara compromisos importantes en la Fecha FIFA de octubre. La incertidumbre sobre su recuperación genera preocupación tanto en su club como en la Selección Mexicana.

El cuerpo médico del Copenhague realizará estudios en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión en la rodilla derecha del lateral. La expectativa se centra en conocer si podrá volver pronto a la actividad o si quedará fuera varias semanas.

Huescas en acción | AP