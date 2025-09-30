Atalanta logra su primera victoria en Champions tras remontar al Brujas

La Atalanta vivió una noche de alivio en la Champions League al imponerse 2-1 al Brujas en un duelo lleno de tensión y dramatismo. El conjunto italiano llegaba presionado tras haber sido goleado por el PSG en la primera jornada (4-0) y parecía condenado a otro tropiezo cuando Tzolis adelantó a los belgas en el minuto 38. Sin embargo, la reacción en la segunda mitad permitió a los dirigidos por Ivan Juric sumar sus primeros tres puntos en la fase de liga y recuperar confianza.

El encuentro disputado en Bérgamo arrancó con un intercambio de posesiones sin demasiada claridad en el área. Atalanta acumulaba disparos, pero sin puntería, mientras el Brujas esperaba su momento. Este llegó justo antes del descanso, cuando Tzolis aprovechó un balón dentro del área para batir a Carnesecchi y silenciar al estadio. Los italianos se fueron al vestuario en desventaja y con la necesidad urgente de encontrar soluciones en la reanudación.

Lograron la remontada | AP

Samardzic cambió el rumbo con un penalti

La segunda mitad mostró a una Atalanta más decidida, empujando con mayor intensidad y generando más llegadas peligrosas. Ivan Juric, consciente de la urgencia, realizó ajustes tácticos que revitalizaron a su equipo. El Brujas, por su parte, apostó por cerrarse atrás y defender la ventaja, con tímidos intentos de ampliar el marcador.

El momento clave llegó al minuto 71: Mario Pasalic recibió un balón dentro del área y fue derribado por el arquero Jackers, en una salida precipitada que derivó en penalti. Lazar Samardzic tomó la responsabilidad desde los once metros y no falló, igualando el partido con un disparo certero que devolvió la esperanza a la afición local. Desde ese instante, la Atalanta se lanzó por completo al ataque, consciente de que el triunfo estaba a su alcance.

Tomaron ventaja | AP

Pasalic definió una remontada de catarsis en Bérgamo

Cuando el empate parecía inevitable, apareció la figura de Mario Pasalic para convertirse en héroe. En el tramo final, Yunus Musah filtró un pase magistral que dejó al croata en posición inmejorable para marcar. Con un toque preciso, Pasalic selló el 2-1 en el tiempo añadido, desatando la euforia en el Gewiss Stadium y confirmando la remontada.

La victoria supone mucho más que tres puntos: representa una catarsis emocional tras el duro golpe sufrido en París y devuelve la confianza a un equipo que busca consolidarse en la élite europea. Con este triunfo, Atalanta no solo se mantiene viva en el grupo, sino que demuestra que tiene capacidad de reacción para enfrentar cualquier desafío en la competición.

¿Contra quién juegan en la Jornada 3?

Tras la victoria, Atalanta puede festejar sus primeros tres puntos en el torneo europeo, sin embargo, ahora tiene que poner la vista en Salva Praga, equipo que viene de ser goleado por Inter de Milán. Brujas por su parte, tendrá una tarea muy complicada pues buscará su segundo triunfo cuando reciba al Bayern Munich.

Ya piensan en la J3 | AP