Atlético de Madrid golea a Frankfurt en noche de ensueño para Griezmann

¡Que nadie despierte a los Colchoneros! Por segundo partido consecutivo, Atlético de Madrid se impuso por goleada en el Estadio Metropolitano y la afición empieza a ilusionarse con ver a su equipo como protagonista esta temporada. A la victoria 5-2 contra Real Madrid siguió una 5-1, ahora en Champions League frente a Eintracht Frankfurt.

Irónicamente, los alemanes se presentaron en el torneo de la UEFA con una victoria 5-1 frente a Galatasaray. Pero en su visita a Madrid no pudieron competir y al descanso ya estaban abajo en el marcador 3-0, con Antoine Griezmann como uno de los anotadores.

Griezmann fue uno de los anotadores del partido | AP

El francés, que también marcó el fin de semana en el Derbi madrileño de LaLiga, hizo el tercer gol de este martes. Con ello, alcanzó las 200 anotaciones con el club y se convirtió en el primer futbolista en la historia del Atlético en llegar a dicha cifra.

Partido definido en el primer tiempo

Apenas cuatro minutos duró el empate sin goles en el Metropolitano, antes del gol de Giacomo Raspadori. Luego de un centro pasado de Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone rescató el esférico y mandó un servicio que Arthur Theate para el remate cómodo de Raspadori.

Griezmann llegó a 200 goles con Atlético de Madrid | AP

Aunque tardaron, los Colchoneros encontraron el segundo en pelota parada al minuto 33 por medio de Robin Le Normand. Al igual que Griezmann, que marcó en la compensación antes del descanso, el defensa francoespañol anotó el sábado ante Real Madrid y repitió este martes.

También marcó en los dos partidos Julián Álvarez, quien dio la asistencia en el tanto de Griezmann y que puso el 5-1 definitivo al 82', por la vía del penal como frente a los Merengues. El argentino anotó después de Jonathan Burkardt hizo el de la honra al 57' y de que Giuliano Simeone puso el 4-1 al 70', justo después de un tanto anulado a los Colchoneros.

Simeone también marcó en la goleada | AP

Fue el segundo gol de la Temporada 2025-26 para el hijo de Diego Simeone y segundo en el torneo de la UEFA, pero primero de este año. Con ello llegó a siete anotaciones ya como futbolista colchonero.

¿Cuándo juega de nuevo Atlético de Madrid en la Champions League?

Para la Jornada 3, el equipo rojiblanco tendrá otro desafío grande en el torneo continental. Atlético viajará a Londres, donde se enfrentará a Arsenal -que enfrenta este miércoles a Olympiacos- en el Emirates Stadium el próximo martes 21 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que Frankfurt volverá al Deutsche Bank Park para un juego clave ante Liverpool. Los Reds cayeron este martes 1-0 ante Galatasaray, por lo que ambos equipos llegarán con la necesidad de ganar para no rezagarse en la clasificación.

Julián volvió a marcar en otra goleada de los Colchoneros | AP