AC Milan de Santiago Giménez está cerca de concretar su mudanza a nuevo estadio

AC Milan e Inter de Milán superaron un obstáculo importante para poseer su propio estadio después de que el ayuntamiento aprobó el martes la venta de San Siro a los clubes tras un debate nocturno de casi 12 horas.

La votación para vender el estadio existente y las áreas circundantes se aprobó con 24 votos a favor y 20 en contra alrededor de las tres de la mañana. Los clubes planean derribar el estadio de 99 años y construir conjuntamente una nueva estructura con capacidad para 71 mil 500 butacas.

El ayuntamiento aprobó la venta de San Siro a los clubes | X: @acmilan

¿En cuánto se concretó la venta de San Siro a AC Milan e Inter?

El estadio San Siro y el área circundante han sido valorados en 197 millones de euros (233 millones de dólares), según la agencia tributaria de Italia. La venta deberá finalizarse antes del 10 de noviembre, cuando el segundo nivel —que se completó hace 70 años en esa fecha— adquiere un significado histórico y sería casi imposible de derribar.

La semana pasada, los clubes anunciaron acuerdos con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio, después de que el ayuntamiento emitió una aprobación preliminar para la venta.

El inmueble será renovado por completo | X: @inter

El nuevo recinto formará parte de un proyecto de regeneración urbana que cubrirá aproximadamente 281 mil 000 metros cuadrados (más de tres millones de pies cuadrados). "Contará con dos grandes niveles con una inclinación diseñada para garantizar una visibilidad óptima desde cada sección", se lee en un comunicado.

"También cumplirá con los más altos estándares de accesibilidad, proporcionando experiencias dedicadas para todos los aficionados y ofreciendo secciones con precios asequibles", añadió el texto compartido la semana pasada por ambos equipos locales.

El nuevo estadio formará parte de un proyecto de regeneración urbana | X: @acmilan

Nuevo San Siro con miras a la Eurocopa 2032

El actual San Siro está programado para albergar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina en febrero. La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice el Campeonato Europeo de 2032 junto con Turquía.

Los proyectos de Foster + Partners y Manica, elegida por los equipos milaneses, incluyen el estadio de Wembley en Londres, la arena Chase Center en San Francisco y el estadio Lusail en Qatar.

La idea es que el estadio nuevo esté listo para le Euro 2032 | AP