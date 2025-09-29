Champions League: Así se jugará la segunda jornada de la UCL

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se juega esta semana, con partidos importantes y que (algunos) podrían marcar el rumbo de los equipos para el cierre de esta ronda.
El primero de ellos es la visita del Real Madrid al Kairat, partido que se jugará en el Estadio Central de Pavlodar, en Kazajistán, el cuadro merengue viene de vencer en el Bernabéu al Marsella, mientras que el Kairat cayó en su debut.
Otro de los partidos a destacar del próximo martes es el del Liverpool vs Galatasaray, encuentro en donde los Reds se meterán al infierno turco para sumar una nueva victoria en la fase de liga de la Champions.
La actividad del martes se cerrará con la visita del Eintracht de Frankfurt al Metropolitano para enfrentarse a Atlético de Madrid, que viene de golear en el Derbi de la capital española.
Ya el miércoles, el Copenhague (equipo donde juega Rodrigo Huescas) visitará al Qarabag, mientras que el Mónaco recibe al Manchester City y el Borussia Dortmund hará lo propio ante el Athletic Club de Bilbao.
El partido de la jornada se jugará en el Olímpico de Montjuic, cuando el FC Barcelona reciba al vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain. El otro encuentro que resalta es el del Villarreal, que recibe en el Estadio de la Cerámica a la Juventus de Turín.
Jornada completa de Champions
- Kairat vs Real Madrid
- Atalanta vs Club Brugges
- Marsella vs Ajax
- Inter de Milán vs Slavia Praga
- Chelsea vs Benfica
- Galatasaray vs Liverpool
- Pafos vs Bayern Munich
- Bodo/Glimt vs Tottenham
- Atlético de Madrid vs Frankfurt
- Qarabag vs Copenhague
- Union Saint-Gilloise vs Newcastle United
- Monaco vs Manchester City
- Borussia Dortmund vs Athletic Club de Bilbao
- Napoli vs Sporting de Lisboa
- Villarreal vs Juventus
- Arsenal vs Olympiacos
- Barcelona vs Paris Saint-Germain
- Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven
¿Cuándo vuelve la Champions?
La UEFA Champions League se tomará un descanso prologando, en parte, gracias a la Fecha FIFA del mes de octubre.
La tercera jornada de esta competición se jugará los días 21 y 22 de octubre.