¿Qué equipos quedan invictos en las 5 grandes Ligas de Europa?

Con algunas jornadas ya disputadas en las mejores ligas del mundo, los serios candidatos a ganar su respectivo torneo ya levantaron la mano, especialmente por la racha invicta que mantienen.

Kane tirando un penalti | AP

Hasta ahora, solo ocho equipos se mantienen sin derrotas, mientras que únicamente uno lleva paso perfecto, sin empates ni caídas. Por otro lado, ya hay una liga que no tiene a ningún invicto.

Cabe señalar que hay varias sorpresas, pues no en todas las ligas están los grandes nombres como los invictos en lo que va de la temporada, tal es el caso de LaLiga o la Premier League.

Premier League: ¿Qué equipos están invictos?

El futbol inglés tiene una gran sorpresa, pues ninguno de los grandes nombres está invicto en la temporada. Es Crystal Palace el único club sin derrotas, luego de vencer a Liverpool, que tenía paso perfecto antes de este resultado de 2-1 en Selhurst Park. Los de Oliver Glasner se han llevado el reconocimiento por su marca de tres triunfos y tres empates.

Crystal Palace celebra gol ante Liverpool | AP

Bundesliga

En el futbol alemán, Bayern Munich es el equipo invicto, pero además tiene paso perfecto al registrar cinco triunfos en cinco partidos. Borussia Dortmund tampoco ha perdido, pero acumula un empate.

LaLiga

Barcelona es el líder de la tabla y el que permanece sin derrotas, luego de que Real Madrid cayera 5-2 ante Atlético de Madrid. Los culés también tienen un empate. Además, Elche ha sorprendido al incluirse en la lista con cuatro empates y tres victorias en siete encuentros disputados.

Lewandowski tras anotar con Barcelona | AP

Serie A

En el futbol italiano hay más de un equipo invicto: Juventus, Atalanta y Cremonese, sin embargo, registran más de un empate, lo que los coloca por debajo de los primeros puestos.

Ligue 1

En Francia, a pesar de que está el vigente ganador de Champions League, Paris Saint-Germain, no hay ningún equipo invicto. Los de Luis Enrique cayeron ante Marsella por 1 a 0.

