¡No cede! Lyon vence al Lille y acaricia liderato con el PSG

El resurgente Lyon sacó una trabajada victoria 1-0 en Lille para igualar en puntos con el líder de la Ligue 1, el Parí s Saint-Germain. Ha sido un gran cambio para el siete veces campeón Lyon, que no ha mirado atrás desde que revirtió un descenso a la segunda división por irregularidades financieras en julio.

Una nueva estabilidad defensiva ha llevado a un notable récord de cinco partidos sin recibir goles en seis encuentros de liga y el espíritu de equipo ha mejorado enormemente. Lyon tiene 15 puntos y el campeón defensor PSG sólo está por delante por diferencia de goles.

Lyon festejando su gol l OL

El centrocampista inglés Tyler Morton, quien se unió desde el Liverpool, campeón de la Liga Premier, en la temporada baja, anotó su primer gol para Lyon al cabecear un centro de Nicolas Tagliafico a los 13 minutos.

Liderado por el veterano delantero Olivier Giroud, el Lille respondió con fuerza, pero Felix Correia falló un disparo desde cinco metros a mitad de la segunda mitad.

Olympique de Lyon l OL

DT del Lille desata locura

El gran fallo llevó al entrenador de Lille, Bruno Genesio —anteriormente entrenador de Lyon— a patear algunas botellas de bebidas frente al banco de su equipo en frustración.

Una de las botellas aterrizó cerca de un cuarto árbitro, lo que llevó a una advertencia para Genesio, quien luego gritó "Todos ustedes son basura" al oficial mientras se alejaba. Momentos después, el árbitro Mathieu Vernice mostró una tarjeta roja a Genesio, quien continuó protestando mientras se dirigía a las gradas.

Vernice mostró su autoridad nuevamente cuando le dio una tarjeta amarilla al extremo Matias Fernandez-Pardo por simular en el área de penalti mientras intentaba ganar un penalti al final del partido. El disparo de Nabil Bentaleb desde justo fuera del área penal pasó rozando el poste derecho con el último tiro del partido.

Lyon acecha al PSG en la punta l OL

¿Cómo le fue a Niza?

Niza continúa con su mala racha tras conceder el empate cerca del final para igualar 1-1 con el recién ascendido Paris FC.

Niza ha ganado solo dos de nueve partidos en todas las competiciones esta temporada y suma seis derrotas. Niza cayó en casa y de visita ante Benfica en la clasificación de la Liga de Campeones y perdió su primer partido de la Liga Europa en casa ante la Roma.

Mohamed-Ali Cho asistió al centrocampista Sofiane Diop, quien definió con precisión a los 40 minutos. Pero el penal al 80 del delantero Jean-Philippe Krasso le dio a su equipo un punto.

El árbitro Abdelatif Kherradji detuvo brevemente el partido dos veces hacia el final —primero a los 83 minutos y luego en el tiempo de descuento— después de que algunos seguidores de Niza hicieran cánticos homofóbicos. El capitán del club, Jonathan Clauss, apeló a los aficionados para que se detuvieran.

Ligue 1 de Francia con Lyon cerca del ldierato l OL