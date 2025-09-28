¡Cómo lo extrañaban! Barcelona remonta contra Real Sociedad de la mano de Lamine Yamal

¡Cuánta falta le hacía Lamine Yamal a Barcelona! Con un minuto en el terreno de juego, el juvenil de 18 años marcó a diferencia y protagonizó al jugada con la cual los blaugranas remontaron ante la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic. El de Rocafonda, además, tuvo un par de jugadas más que solo por milímetros no subieron al marcador.

En el primer balón que tocó, Yamal -que ingresó por Roony Bardghji al 57'- desbordó por derecha contra un impotente Sergio Gómez que anda pudo hacer para vencer el avance de Yamal. Dentro del área, la joya blaugrana mandó un centro que Robert Lewandowski remató en el lindero del área. Aunque el balón pegó en el palo, para fortuna del polaco se desvió al fondo de la red para el 2-1 al minuto 58.

Yamal ingresó de cambio y marcó la diferencia | AP

Después de eso, dos veces más Lamine confirmó la importancia que tiene en el equipo de Hansi Flick. Al 73', en otra escapada, había firmado el 3-1 pero se anuló por fuera de lugar. Mientras que al 84', justo después de que Barcelona se salvó del empate por un un disparo al travesaño de Take Kubo, Lewandowski no le puso el punto a una gran jugada del español.

Yamal nuevamente se había escapado por derecha, pero cedió para Ferran Torres que estaba mejor ubicado en el área. El delantero ibérico tampoco se llenó de balón y tocó para el polaco, que ingresó solo dentro del área. Sin embargo, el ex de Bayern Munich y Borussia Dortmund no se plantó bien y a metros del arco reventó el travesaño, con un disparo que luego picó en la línea, antes de que la zaga despejara.

Lewandowski marcó el gol de la remontada | AP

Barcelona se sobrepone a un Remiro impasable

Con esa acción perdió el goleador blaugrana la oportunidad de darle calma a su equipo en un partido que se complicó de más. Álvaro Odriozola abrió el marcador al minuto 30, después de que su arquero Álex Remiro salvó en un par de ocasiones a los visitantes. El show del guardameta siguió tras el 0-1 y estuvo cerca de mantener la ventaja para los suyo hasta el descanso.

Sin embargo, al 42', Jules Koundé apareció en pelota parada y, con asistencia de Marcus Rashford, empató el juego. Para la segunda parte, Remiro nuevamente fue figura con atajadas contra Lewandowski y Rashford; pero para su mala fortuna, en el ataque la Real Sociedad no tuvo contundencia y el tiro de Kubo al larguero, así como un par de jugadas en fuera de lugar, les negaron rescatar un punto.

La Real Sociedad no supo mantener la ventaja | AP

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Con este resultado, los culés se pusieron líderes, con un punto de ventaja sobre Real Madrid, que cayó ante Atlético de Madrid este sábado. Será un impulso anímico de cara al partido de Champions League contra PSG, vigente campeón de Europa, el próximo miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en la Jornada 2 del torneo.

Mientras que en LaLiga visitará a Sevilla de Matías Almeyda el domingo 5 a las 8:15 horas. En cuanto a la Real Sociedad, volverá a Anoeta para recibir a Rayo Vallecano, que precisamente perdió 0-1 ante los andaluces este domingo, el mismo día, en un encuentro programado para las 10:30 horas.

Koundé hizo el tanto del empate | AP