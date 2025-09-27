Marcelo Bielsa critica la musculatura desproporcionada en el futbol: "Es más por el espejo que por los rivales"

El entrenador argentino Marcelo Bielsa volvió a generar debate en el mundo del futbol al cuestionar la llamada “musculatura desproporcionada” de algunos futbolistas, señalando que no responde a una necesidad competitiva, sino más bien a un aspecto estético. “Creo que tiene más que ver con el espejo que con los rivales”, aseguró durante su exposición en la apertura del curso 2025-2026 de la Academia de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

En una ponencia que se extendió por más de dos horas, Bielsa repasó los once sistemas tácticos que pueden utilizarse en el futbol y aprovechó para exponer sus ideas sobre la preparación física, el peso ideal de un jugador y el papel de las emociones en el rendimiento deportivo. Sus palabras, fieles a su estilo directo y reflexivo, volvieron a abrir el debate sobre cómo debe formarse un futbolista integral en la actualidad.

Bielsa estará en la Copa del Mundo con Uruguay | MexSport

Bielsa y su visión crítica sobre el físico de los jugadores

Refiriéndose al estado físico de los futbolistas en el futbol mundial actual, Bielsa manifestó: “Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada que tienen los jugadores, especialmente en el tren superior, es un hecho estético”. Según él, este tipo de preparación no siempre responde a las demandas del juego.

El técnico, actual seleccionador de Uruguay, profundizó en la idea de que “no es un hecho vinculado con la necesidad competitiva”. En su opinión, solo ciertos futbolistas requieren fortificar la capacidad de choque, pero en general la obsesión por el físico responde más a la vanidad. “Soy mal pensado y creo que tiene más que ver con el espejo que con los rivales”, ironizó el rosarino.

El 'Loco' consiguió el tercer lugar en la pasada Copa América | MexSport

Bielsa advirtió además que este tipo de musculatura puede resultar contraproducente: “Los jugadores insisten en esa musculatura sin pensar que les quita algo vinculado con la técnica”. Para el entrenador, la rigidez corporal se contrapone a la soltura, elemento clave en la ejecución de gestos técnicos de calidad.

La importancia del equilibrio y la movilidad en el futbol

El 'Loco' enfatizó que “la rigidez es lo contrario de la soltura, y el gesto técnico reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse”. Con ello, puso sobre la mesa la necesidad de priorizar cualidades poco desarrolladas en el futbol actual.

Bielsa está en desacuerdo con el físico de algunos futbolistas | MexSport

Entre esas capacidades, Bielsa destacó el equilibrio, la lateralidad, el cambio de dirección, la educación del movimiento, la movilidad articular, la elongación y la flexibilidad. A su juicio, todos estos aspectos hacen al jugador más apto para la creación, aportándole recursos para enfrentar diferentes situaciones en el campo de juego.

Finalmente, el argentino explicó que siempre busca contrastar sus ideas con referentes de prestigio. “Siempre trato de imaginar qué pensará alguien a quien respeto, pero que no está de acuerdo conmigo, como César Luis Menotti o Jorge Valdano”, señaló Bielsa. De esa manera, somete sus pensamientos a un análisis crítico que le permite enriquecer su visión del futbol y mantenerse vigente en el debate táctico y formativo.

Marcelo Bielsa en conferencia previo a un duelo ante México | MexSport