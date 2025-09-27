PSG vence al Auxerre en pintoresco homenaje de la afición a Dembélé

El París Saint-Germain no cede en el liderato dentro de la Ligue 1, el conjunto comandado por Luis Enrique se llevó otros tres puntos, a la bolsa, para mantenerse en la punta de la clasificación con una cómoda victoria de 2-0 sobre el Auxerre en la sexta fecha.

Tifo de Dembélé l AP

El escenario no pudo estar mejor, los hinchas del conjunto parisino hicieron lo suyo en la previa, en el Parque de los Príncipes y engalanaron la entrada de ambos equipos con un par de tifos; una de ellas al flamante ganador del Balón de Oro.

Con una espectacular imagen de Ousmane Dembélé en una de las cabeceras fue resaltado con el galardón en las manos y una frase al pie de la misma y no solo fue para el jugador sino también para Luis Enrique con los trofeos conseguidos.

París Saint-Germain consigue una victoria más l AP

Una victoria más

Mientras tanto, el PSG cerró una noche espectacular con una victoria más en casa con goles de Illya Zabarny y Lucas Beraldo, suficientes para seguir sumando y catapultar su quinta victoria. Mencionar que ya perdieron el invicto.

Todo iniciaría rebasando la media hora de juego cuando salió la calidad desde los botines de Vitinha que con un certero pase al área chica encontró a Zabarny para conectar sobre la humanidad del arquero que terminó por sucumbir bajo su arco.

El segundo tanto llegaría nuevamente con un servicio ahora por la punta de la izquierda donde Beraldo se alzaría por los aires para conectar sobre el arco y esto se sentenciaba en el Parque de los Príncipes ante un Auxerre que pudo pudo rescatar.



Cabe mencionar, que en este juego no estuvo Doué y Ousmane Dembélé, ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones que sufrieron durante la Fecha FIFA jugando con la Selección Francesa dentro de las Eliminatorias.

Zabarny impulsa triunfo del PSG l AP

¿Cuál es el próximo partido del PSG?

El próximo partido para el París Saint-Germain será visitando al Barcelona, dentro de la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, un compromiso de los más esperado de esta temporada dentro del torneo europeo.

PSG triunfa l AP