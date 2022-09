Ousmane Dembélé: 'Perdí cinco años de mi vida en el Barça'

La llegada de Ousmane Dembélé al Barcelona y su explotar no se dio como la afición blaugrana y el mismo francés lo esperaban, situación qué, sumada a su inmadurez y juventud, hizo sentir al delantero como si de perder media década se tratara.

¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás. Pero logré salir de esta situación. Sin embargo, no todo es como la gente imaginaba. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida", describió Dembélé en entrevista a RMC.

Sin emabrgo, Ousmane ha vuelto a encontrar alegría en su futbol y de mano de Xavi Hernández, vuelve a aspirar a lo máximo como jugador culé.

"Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían. Con Koeman y Xavi, mejoró. Desde ese momento, no he tenido ninguna lesión. Cruzamos los dedos, seguimos trabajando. Estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz. Ahora todo el mundo habla de fútbol, es mejor.

"Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó", apuntó el internacional francés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO AGUILAR SOBRE CRUZ AZUL: "CUANDO VOLVIÓ ORDIALES, LAS ESPERANZAS DE SEGUIR SE FUERON"