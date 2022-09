Barcelona: Busquets abandonará a los culés tras 15 años en el club; apunta a la MLS

Se acerca el fin de una era. Sergio Busquets se encuentra viviendo sus últimos meses como jugador del Barcelona, esto luego de que fuera perdiendo protagonismo en el conjunto dirigido por Xavi, ya que ahora se ha convertido en un suplente ante la titularidad de Frenkie de Jong.

De acuerdo con el diario Sport, el surgido en La Masía abandonará la institución en junio, mes en el que finaliza su contrato, y seguirá con su carrera profesional en la Major League Soccer con el Inter de Miami.

Dicho equipo estadounidense ya había realizado una oferta por Busquets hace un año, sin embargo, fue el propio mediocampista quien decidió rechazar la propuesta, pues quería seguir jugando para el club que lo vio nacer.

No obstante, no logró renovar con el Barcelona, ya que los blaugranas le ofrecieron dos años más de contrato con una reducción salarial incluida, pero fue el español quien lo rechazó ya que el pedía solamente un año con la condición de permitirle decidir si cumplir esa segunda temporada o no.

Busquets es el tercer jugador con más partidos disputados en la historia de los culés, solamente por debajo de Xavi y de Lionel Messi. El mediocampita acumula más de 685 encuentros desde su debut en el 2008.

