Pablo Aguilar sobre Cruz Azul: "Cuando volvió Ordiales, las esperanzas de seguir se fueron"

Pablo Aguilar, exfutbolista de Cruz Azul, señaló que la mala relación que tenía con el exdirector deportivo Jaime Ordiales provocó su salida de la institución cementera.

El exzaguero cementero explicó en entrevista con Fox Sports que no sólo él tenía una relación mala con Ordiales, sino que varios de los jugadores, quienes incluso destacaron que lo vetaron del vestidor.

"En principio se había hablado que ibamos a continuar, hablaba con Juan Reynoso y él había pedido nuestra continuidad, yo encantado de seguir, le había comentado al presidente y estaba supuestamente por buen camino, pero cuando volvió Jaime (Ordiales) nuevamente, sabía que las esperanzas se habían ido", señaló Aguilar.

"ORDIALES NUNCA ESTUVO CON NOSOTROS, ÉL SOLO PENSABA EN SUS INTERESES" Jaime Ordiales fue el CULPABLE de la salida de @pablisaguilar de Cruz Azul... Quería 'rejuvenecer' la plantilla "CUANDO ORDIALES VOLVIÓ, LAS ESPERANZAS DE QUEDARME SE FUERON"#FSRadioMX pic.twitter.com/v5WB33zxVo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 20, 2022

Además, Pablo apuntó que el campeonato donde Cruz Azul fue campeón se le prohibió la entrada al vestidor. "Nosotros en su momento no tuvimos una buena relación porque bueno a mí no me gustaron varias cosas y no sólo a mí, sino a mis compañeros que en su momento estaban, no nos gustaron algunas, por eso se le había prohibido entrar al vestidor cuando fuimos campeón".

Finalmente, Pablo Aguilar afirmó que si ese equipo de la Máquina hubiera permanecido junto por más tiempos se hubieran podido lograr más cosas, pero no descarta regresar a México y a la Liga MX.

"EXTRAÑO TODO LO QUE ES MÉXICO" ¡Tenemos invitado de luuuujo en #FSRadioMX! Nos ponemos nostálgicos con @pablisaguilar revelando lo mucho que extraña nuestro país "EN UNOS MESES LO VAMOS A PENSAR A VER CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN" pic.twitter.com/eqMNqRJdRL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 20, 2022

