Ricardo La Volpe sobre Piojo Herrera: "No encontró al equipo ideal"

Ricardo La Volpe, analista y entrenador de futbol, se expresó sobre el actual andar del equipo de Miguel 'Piojo' Herrera, Tigres, en el actual Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

En su canal de youtube, el 'Bigotón' destacó que Herrera aún no ha encontrado su once ideal en lo que va del torneo, por lo que las piezas aún no le funcionan al cien por ciento.

La Volpe afirmó que lo primero que tiene que afinar el Piojo en su once inicial es el ataque, en donde debe mostrarse más fuerte, porque con el Tuca Ferretti, Tigres tenía un esquema definido que ayudaba a los delanteros a verse más potentes.

"El caso de Tigres todavía Herrera no encontró al equipo ideal. Primero tenemos que entender que tiene jugadores de alto potencial, de alta calidad. Pero si yo recuerdo, uno de los equipos más fuertes a los que enfrente con el América, hace tiempo atrás cuando estaba el Tuca Ferretti, ese quipo jugaba muy bien, con el 4-3-2-1, y ese equipo tenía movimientos específicos", explicó La Volpe en su canal.

Además, asentuó el Bigotón que "Debes tener muy clara la salida. En todo momento saber explotar esos jugadores de habilidad y para saber hacerlo debe haber movimientos específicos, creo que todavía no encontró esos movimientos para darle a sus grandes jugadores el mano a mano, porque son ellos los que desequilibran, son los que necesitan recibir con el perfil orientado y poder encarar".

Sin embargo, La Volpe sabe que el 'Piojo' y los Tigres tienen el potencial y el equipo para poder pelear el campeonato en México.

