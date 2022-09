Tano Ortiz previo a la Leagues Cup: 'Las Fuerzas Básicas tendrán que aprovechar su oportunidad'

El choque contra Nashville en la Leagues Cup será el escenario para que varios jugadores de las Fuerzas Básicas puedan mostrarse ante el Cuerpo Técnico de Fernando Ortiz, el propio Tano sabe que con tantas ausencias estas son las oportunidades para poder observar a los jóvenes por ello el día de mañana saldrá con un cuadro totalmente alternativo.

“Habrá muchos jugadores de fuerzas básicas de Sub 20 y Sub 18 que tendrán la posibilidad de mostrarse y unirse al seguimiento que nosotros les hacemos cada fin de semana y tendrán que aprovechar su oportunidad, intentaremos hacer una mezcla de jugadores de los que vienen jugando y los que no tienen tanta continuidad y los chavos que están dentro de esas posibilidades, siempre es bueno que ellos puedan jugar este tipo de partidos donde tienen un roce mucho más profesional que en su categoría juvenil”, aclaró el estratega azulcrema.

Ortiz agregó que, además, de las bajas de sus seleccionados, América tampoco contará con Luis Fuentes y Bruno Valdez debido a que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

“Luis (Fuentes) se va a quedar y estará trabajando con los kinesiólogos para poder recuperarse de su lesión y Bruno (Valdez) viajará el día de mañana para seguir intensificando su trabajo físico para poder recuperar lo más rápido posible”, confirmó Tano Ortiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMÉNEZ SOBRE SU LUGAR EN AMÉRICA: 'NO ME SIENTO BANCA, TRABAJO PARA QUE NO QUEDE EN MÍ'