Jiménez sobre su lugar en América: 'No me siento banca, trabajo para que no quede en mí'

América viajará esta tarde a Estados Unidos para afrontar el compromiso de la Leagues Cup contra Nashville, sin embargo, lo hará con un equipo plagado de suplentes debido a las convocatorias por Fecha FIFA, por lo tanto, el guardameta para los siguientes compromisos será Óscar Jiménez, quien aseguró no sentirse un futbolista suplente.

“Yo siempre lo he dicho, no me siento suplente, no me siento banca, trabajo para poder jugar. Yo sigo entrenando, busco oportunidades, aprovecho cada partido y lo hago de la mejor manera para que no quede en mí. Lo que pase después, no sabemos, pero tengo presente que cada partido que me toque se tiene que ver como el portero titular y más en esta institución que no hay pretextos. Las oportunidades son pocas, pero son dos partidos lindos que me va a tocar jugar. Estoy listo para una oportunidad”, afirmó el guardameta.

Respecto a la relación que lleva con el capitán, Guillermo Ochoa, Jiménez confirmó que está en un lugar privilegiado al tener como compañero a un guardameta con tanta trayectoria.

“Ya tengo tiempo de tenerlo de compañero, Memo es una gran persona, muy sencilla, me tocó conocerlo cuando llegó, hicimos un buen grupo, sabiendo de su jerarquía y trayectoria en Mundiales, sobre todo es líder con todos los jóvenes que suben, yo tengo una buena relación con Memo cuando me toca jugar él me apoya, tenemos claro que lo más importante es la institución; soy un afortunado de tener a un compañero como él”, declaró el arquero.

