Dani Alves sobre Pumas: 'La receta de ganar lleva hue... eso seguro'

Para mejorar sus resultados, los jugadores de Pumas deben tener confianza en ellos mismos, así lo explicó Dani Alves, quien dijo que deben poner más 'ganas' para cambiar la situación del equipo.

"No sabemos la receta del ganar, pero de que lleva huevos, lleva, eso seguro y si no lo tienes, no se puede.

"Yo vine a pasar mi experiencia y aprender de los de aquí. Todos tienen experiencias diferentes y te agregan. Las cosas positivas y negativas enseñan. Me gustaría que ellos creyeran un poco más en ellos y aumentaran el precio por competir, esto es una competencia y hay que sentirla para cambiar las cosas y que empiecen a aparecer los resultados porque se nos quema el rancho como dicen en España", dijo.

Asimismo, el brasileño reconoció que sí le ha causado tristeza que haya quienes no valoren el trabajo que hace el equipo. Y aceptó la frustración que le da el no ganar como está acostumbrado.

"El que se rodea de fracasos es fracasado, tienes que mantenerte al margen de eso, al final no es frustrante, pero decepciona un poco que la gente no valore la oportunidad, está mirando el mundo hacia afuera, pero en el celular, el mundo hacia afuera donde hay pobreza, dificultad, nadie le importa un carajo, pero desde el teléfono ven la vida de los demás, lo que yo quiero para la vida es ganar, estoy obsesionado para ganar y esta situación no es confortable porque nunca tarde tanto en ganar, el trabajo arduo está para aquellos que pueden hacerlo, los demás opinan; mi misión es cambiar un poco esa mentalidad… Ganar, ganar y a la primera quedar fuera también es decepcionante. Si no pagas el precio no vas a conseguir", señaló.

