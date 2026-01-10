Yesenia Méndez es liberada tras declarar en el caso del asesinato de Carlos Manzo

Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeña como secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, fue liberada luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público de Michoacán en el marco de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Autoridades locales indicaron que Méndez acudió a la Fiscalía para declarar como parte de las indagatorias sobre el homicidio, y tras finalizar su comparecencia fue puesta en libertad. En este momento, continuará su proceso de investigación en libertad, ya que, según fuentes judiciales, al momento no existían elementos suficientes para mantenerla bajo custodia.

La funcionaria, vinculada a la administración de la alcaldía, enfrenta indagatorias por el homicidio del exalcalde. / FB: Yesenia Mendez Rodriguez

Detalles del caso y su situación legal

Yesenia Méndez fue reportada por autoridades y medios como detenida durante un operativo en Uruapan el 8 de enero de 2026, relacionado con las pesquisas del homicidio del alcalde Manzo, pero fuentes judiciales aclararon que fue requerida para declarar y no existía una orden de aprehensión formal en su contra al momento de su presentación ante el Ministerio Público.

Tras rendir su declaración, las autoridades determinaron que podrá enfrentar el proceso en libertad, aunque la investigación continúa y no se descarta que se presenten más acciones conforme se profundicen las indagatorias.

Carlos Manzo y Yesenia Méndez. / FB: Yesenia Mendez Rodriguez

¿Cuál es el contexto del asesinato de Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en el centro de ese municipio. Diversos grupos delictivos operan en la región, lo que ha complicado las investigaciones y motivado una amplia movilización de autoridades para esclarecer los hechos.

En el marco de las indagatorias, Méndez, por su cercanía con el exalcalde y su papel dentro de la administración municipal, fue llamada a declarar ante el Ministerio Público.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre. / IG @yessy_mendez_

Mensaje y reacciones tras su liberación

Después de recuperarse la libertad, Méndez publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de familiares y amigos, y expresando su alivio por poder reunirse de nuevo con su familia.

Yesenia Méndez compartió un mensaje de agradecimiento en redes tras reunirse con su familia luego de quedar libre. / IG @yessy_mendez_

Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía local no han emitido un pronunciamiento detallado sobre los motivos jurídicos específicos que sustentaron su liberación, pero fuentes judiciales confirmaron que continuará su investigación sin medidas privativas de libertad.