Dani Alves mostró su amor por Pumas: 'Si me voy no será a un equipo de aquí'

Dani Alves tiene claro que el futbol da muchas vueltas; sin embargo, advirtió que no cambiaría a Pumas por ningún otro equipo mexicano, esto en caso de que tenga que irse. Además de que compartió que se ha sentido bien viviendo en la Ciudad de México.

"Yo en México sólo juego en Pumas, en Brasil solo era Sao Paulo, si yo me voy de aquí no es a un equipo de aquí, eso te lo garantizo. El futbol nunca puedes decir de es agua no beberé, pero es futbol.

"La ciudad me ha tratado increíble, me he sentido como en casa, es un espectáculo, estoy encantado de convivir con la gente por su belleza", dijo.

Al margen, el astro brasileño fue cuestionado sobre qué opinaba del técnico Andrés Lillini y dijo que algo que tienen en común es el carácter.

"Es una persona con muchas ganas de triunfo. Se molesta mucho cuando el equipo no gana, no sigue el plan, no hace el trabajo y ahí me identifico.

"Me gusta que el equipo siga el plan, porque es basado en un estudio de la gente que hace un trabajo brutal en estudiar al adversario. No seguimos el plan de juego y estamos emputados. No estamos respetando su trabajo, pero son cosas y procesos", indicó.

