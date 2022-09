Chivas: Ricardo Cadena recibió fuerte multa tras criticar arbitraje del Clásico Nacional

La Comisión Disciplinaria de la Femexfut anunció que sancionarán económicamente al entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, por criticar el trabajo arbitral en el juego del sábado contra América.

El estratega rojiblanco se quejó porque Adonai Escobedo no fue a revisar un posible gol al monitor del VAR, solamente se hizo la revisión silenciosa.

Sergio Flores realizó un remate con la cabeza y Guillermo Ochoa sacó el balón, pero no hay una repetición clara para ver si el esférico cruzó o no la línea de gol.

#ComisiónDisciplinaria | Se determina sanción económica a Ricardo Cadena Martinez por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa al finalizar el encuentro América vs Guadalajara. Detalles: https://t.co/fMEEFhIQPf#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/EoGKFBMoau — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 20, 2022

"Ustedes juzguen las acciones. Hay una imagen circulando en las redes sociales. No sé por qué no la fueron a revisar. No hablo del arbitraje, pero hoy en día es terrible", mencionó en la conferencia de prensa.

La polémica fue más allá del tema deportivo y es que Chivas publicó un controversial tuit en su cuenta oficial donde aparece la imagen de la jugada ya mencionada de cabeza con la frase "Ah, pero si fuera al revés", sin embargo, los rojiblancos no fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria.

En otro comunicado se informó que también sancionarán al Guadalajara con un partido de veto para su grupo de animación, el cual se deberá cumplir en su próximo compromiso como local, pues incumplió el acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes y el Artículo 79 de Reglamento de Competencia de la Liga MX.

Los integrantes de una de sus porras ingresaron al Estadio Azteca para ver el Clásico Nacional. Hay que recordar que se les prohibió la entrada en los juegos de visitante, por la sangrienta pelea entre las barras bravas de Atlas y Querétaro.

