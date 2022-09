Chivas: Ricardo Cadena terminó molesto con el trabajo arbitral del Clásico Nacional

Ricardo Cadena terminó molesto por el trabajo arbitral en el Clásico Nacional. Sergio Flores realizó un remate con la cabeza, el balón aparentemente cruzó la línea de gol, pero Guillermo Ochoa lo sacó con un manotazo.

Los tapatíos le reclamaron fuertemente al árbitro central, pero no quiso ir al monitor para ver la repetición de la jugada, solo se hizo la revisión silenciosa.

En la mayoría de los partidos del Guadalajara el VAR ha tenido un papel protagónico: "Ustedes (reporteros) juzguen las acciones. Hay una imagen muy clara circulando en las redes sociales. Yo la vi ahora y no sé por qué no la fueron a revisar", mencionó en conferencia de prensa.

Fernando Beltrán explotó contra el silbante Adonai Escobedo, quien le sacó la tarjeta roja en la recta final del encuentro.

"Es difícil para mí dar una opinión. Me sorprende que lo expulsaran porque no es un tipo que encare o se porte mal. Se me hace extraño. No sé qué le dijo al árbitro", agregó.

Los rojiblancos ya suman dos derrotas consecutivas: "Nos vamos con la tristeza y amargura de no poder conseguir algo más", aseveró.

Chivas todavía no asegura su lugar en el Repechaje, tiene que esperar resultados o sumar en la última fecha ante Cruz Azul.

"Estoy convencido de que estos últimos dos partidos nos van a dejar una gran enseñanza. Siempre hacemos una autocrítica. Tenemos que sacar lo mejor de esto. Nos queda todavía un juego", apuntó.

Ricardo Cadena no se fue sobre Luis Olivas, quien cometió un penalti en los primeros minutos del juego, el cual cobró Henry Martín.

"Nosotros procuramos hacer un análisis frio. Tengo un plantel joven y a todos les tengo confianza. La única forma de hacerlos crecer es dándoles la oportunidad. No me voy a ir encima. Ellos saben que estos pequeños detalles van directo al marcador y pesa", finalizó.