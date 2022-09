Toto Salvio: "Después de un Boca vs River, lo demás está un escalón abajo"

Eduardo Salvio entiende lo que significa el duelo entre Pumas y Cruz Azul; sin embargo, el delantero auriazul y quien jugó en Boca Juniors, aseguró que después de haber jugado el Clásico argentino, ya nada le asusta.

"Sé la importancia de este partido, pero lo tomo muy natural, lo más normal, es opinión mía que después de un Boca vs River, todo lo demás está un escalón debajo, no digo que es un partido más, porque sé la importancia, pero no siento la presión y lo voy a encarar con mucha importancia", dijo el 'Toto', quien aseguró que no se arrepiente de haber llegado a Universidad y no haber renovado con Boca, equipo con el que fue Campeón.

"Sobre Boca no quiero hablar porque después se pueden malinterpretar las cosas y no quiero por el amor al club. No me arrepiento de estar acá, venir a Pumas, estoy feliz de estar acá, no me arrepiento de nada y de pertenecer a este equipo y a este club".

Al margen, el '10' de Pumas reconoció que sí los refuerzos no han demostrado lo que se esperaba, pero tampoco lo ha hecho todo el equipo y los resultados son causa de ello.

"Yo creo que más que pensar en los refuerzos, creo que como equipo nos faltó demostrar algunas cosas. Tuvimos partidos muy buenos porque la realidad es que hicimos partidos muy buenos y acabamos con empate. Sí hubo el detalle en ciertos partidos que nos faltó para llevarnos la victoria".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PUMAS: DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN FUERZAS BÁSICAS; RAÚL ALPÍZAR, EL SEÑALADO