Chivas: Ricardo Cadena busca dejar atrás goleada ante Tigres y para enfocarse en el Clásico

De cara al Clásico Nacional, Chivas sufrió una dura derrota ante Tigres, pero el entrenador Ricardo Cadena busca sacar la parte positiva de este resultado y concentrarse al máximo en su próximo compromiso frente al América, el cual dijo, ya los motiva.

“Tenemos de cara un partido importante, es un Clásico, sabemos lo que significa haremos un análisis frío de lo que fue este partido, tenemos que pensar de ahora en el sábado en América y que obviamente ya motiva”, declaró en conferencia.

Además, dejó en claro que tiene plena confianza en sus dirigidos. Ya sean canteranos, juveniles o experimentados, cualquiera que participe en el duelo contra las Águilas tiene argumentos para estar presente.

“La confianza la tengo en todo el plantel. Buscaremos de aquí al Clásico utilizar a los que mejor se recuperen, que estemos al 100 por ciento en todos los aspectos. Todos tienen talento y capacidad de estar en este plantel”, manifestó.

Y aunque en esta ornada el conjunto felino les propició una abultada goleada, el estratega rojiblanco se quedó con buenas sensaciones de sus jugadores, pues consideró que si no hicieron gol fue debido a las actuaciones de Nahuel Guzmán, quien salvó en más de una ocasión el arco universitario.

“El equipo me deja los primeros minutos una grata situación. Tuvimos buenas chances y no hemos podido convertir, ellos han tenido una gran participación con Nahuel, él fue el que generó que no pudiéramos acercarnos más. Tuvimos circunstancias que no jugaron a favor de nosotros, nos fue ganando esa ansiedad de querer corta distancia”, apuntó.