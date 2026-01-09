VIDEO Mujeres golpean a árbitro tras derrota de su equipo

Un hecho de violencia inadmisible se registró en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde una árbitra, de nombre Jill Ortuño, que dirigía un partido de futbol amateur varonil fue agredida físicamente por varias mujeres, presuntamente porristas de jugadores, luego de que el encuentro concluyera con la derrota del equipo en el que participaban en apoyo.

De acuerdo con los primeros reportes, la silbante Jill Ortuño fue pateada, golpeada y derribada al finalizar el partido, en una escena que quedó marcada por la furia y la falta de control de las agresoras. El ataque ocurrió a un costado del terreno de juego del 'Jopa Carranza', por parte de la porra de 'Real Modelo'.

Jill Ortuño l CAPTURA

¿Por qué se molestaron las mujeres?

La molestia de las mujeres, según los testimonios recabados, se originó por decisiones arbitrales que consideraron determinantes en el resultado del encuentro. Sin embargo, la inconformidad escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión directa, lo que encendió la indignación en redes sociales y en el entorno deportivo amateur de la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos tras las lesiones sobre la árbitra. Las autoridades buscan identificar plenamente a las agresoras y determinar el grado de violencia ejercida contra la árbitra, quien resultó con lesiones.

Violencia en futbol amateur l CAPTURA

La información del caso fue revelada por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), quien difundió detalles del ataque y señaló que las agresiones habrían sido motivadas exclusivamente por el enojo tras la derrota deportiva. La difusión del caso generó una ola de condena pública y llamados a castigar con severidad este tipo de conductas.

Organismos y colectivos relacionados con el arbitraje y el deporte han manifestado su solidaridad con la árbitra agredida, señalando que este tipo de hechos reflejan un problema creciente de violencia en el futbol amateur, donde muchas veces no existen protocolos de seguridad adecuados para proteger a quienes imparten justicia en el campo.

Agreden a silbante l CAPTURA

Un caso que no debe ser omitido

Además, el caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el deporte, al tratarse de una mujer que ejercía una labor profesional y fue atacada mientras cumplía con su función. Especialistas subrayan que el género de la árbitra no debe ser un factor que incremente la agresividad en entornos deportivos.

Mientras avanzan las investigaciones, la FGJCDMX reiteró que no se tolerarán actos de violencia en eventos deportivos, sin importar su carácter amateur. El caso de Venustiano Carranza se suma a una lista de incidentes que evidencian la urgencia de reforzar la cultura de respeto y seguridad dentro y fuera de las canchas de futbol en la Ciudad de México.

