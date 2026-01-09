Cruz Azul vs Atlas cambia de horario por mudanza al Estadio Cuauhtémoc

La confirmación del Estadio Cuauhtémoc como nueva casa de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026 trajo consigo un ajuste importante en la programación de sus partidos como local. La Liga MX informó que, derivado del cambio de sede a Puebla, el encuentro de la Jornada 2 ante Atlas modificó su horario.

Luego de que la Máquina no lograra renovar el contrato para jugar en el Estadio Olímpico Universitario, la directiva celeste activó un plan alternativo para garantizar una sede. Puebla se convirtió en la opción viable y, una vez aprobado el cambio, fue necesario realizar adecuaciones logísticas, entre ellas el horario de los partidos.

Cruz Azul cumplió con los tiempos y las formas establecidas para la renovación de su antigua sede, al presentar la solicitud correspondiente hace casi tres meses y entregar toda la documentación requerida. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa, el club aceleró el proceso para asegurar una alternativa que le permitiera cumplir con el calendario oficial.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

¿Por qué se modificó el horario del Cruz Azul vs Atlas?

La Liga MX explicó que el ajuste de horario está directamente relacionado con la confirmación del Estadio Cuauhtémoc como sede para los partidos de Cruz Azul. El cambio se sustenta en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, que regula este tipo de solicitudes y sus implicaciones operativas.

Como consecuencia de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2 entre Cruz Azul y Atlas se disputará el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en lugar del horario inicialmente programado antes de definirse la nueva sede.

Última vez en Puebla | IMAGO7

Puebla, factor clave en la reprogramación

El proceso para concretar el cambio de estadio se encuentra en fase de resolución final y cuenta con el acompañamiento y apoyo de la Federación Mexicana de Futbol, con el objetivo de cumplir con todos los lineamientos reglamentarios y garantizar la correcta organización del evento.

La elección de Puebla implicó ajustes logísticos adicionales, entre ellos la disponibilidad del inmueble y la coordinación con autoridades locales, factores que influyeron directamente en la reprogramación del horario del encuentro.

Cruz Azul | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.