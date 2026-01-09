Xolos vs América EN VIVO Liga MX Clausura 2025 Jornada 1

La espera terminó y la Liga MX está de vuelta con el arranque del Clausura 2026, un torneo que promete emociones desde su primera jornada. El futbol mexicano regresa con una atractiva Jornada 1 que tendrá una triple cartelera, donde el duelo entre Xolos de Tijuana y América acapara los reflectores.

El conjunto fronterizo inicia una nueva etapa con Sebastián Abreu al frente del proyecto, luego de un semestre que dejó sensaciones positivas. Xolos estuvo muy cerca de meterse a las Semifinales en el torneo anterior, pero no logró cerrar la eliminatoria frente a Tigres, quedándose a un paso de la antesala por el título.

Primer duelo de impacto de Liga MX

El técnico André Jardine no ocultó la autocrítica y reconoció que el equipo de Coapa está en deuda con la afición azulcrema. El estratega brasileño sabe que la exigencia en América es máxima y que el Clausura 2026 es clave para recuperar protagonismo.

El enfrentamiento entre Xolos y América no solo marcará el inicio del torneo, sino que también pondrá a prueba dos proyectos que buscan revancha. Con realidades distintas, pero la misma necesidad de responder, este partido promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 1 del Clausura 2026.