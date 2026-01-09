Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc ¿Cómo le ha ido a la Máquina?

El torneo Clausura 2026 está cerca de comenzar y, a días del silbatazo inicial, la Máquina Celeste de Cruz Azul fue notificada de que no jugaría como local en el Estadio Olímpico Universitario, teniendo que buscar una casa para el certamen que arrancará este viernes.

Cruz Azul, que terminó de forma invicta su estancia en el inmueble del Pedregal, tiene buenos recuerdos del Estadio Cuauhtémoc, que es donde jugará como local en este torneo, tanto jugando como local como siendo visitante frente a La Franja.

Así le ha ido a Cruz Azul jugando en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

En el torneo 2025 la Máquina jugó dos veces como local administrativo en el inmueble de la Angelópolis, ambas contra los Pumas de la UNAM, ganando en el Clausura 2025 y perdiendo en el Apertura del año pasado.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón tiene fresco el recuerdo de lo que fue su estancia en el Olímpico Universitario, Cruz Azul terminó con una racha invicta de 26 partidos, rompiendo la marca impuesta por los Pumas.

Fuerte de visita en Puebla

En los últimos diez partidos de Cruz Azul, jugando en Puebla, contra la Franja, la Máquina solo ha perdido en una ocasión, teniendo que remontarnos hasta la jornada 14 del torneo Clausura 2017.

Cruz Azul tiene cuatro empates y cinco victorias, recibiendo siete goles y anotado un total de 15 dianas, marcando el doble de anotaciones de las que ha recibido.

Siempre en Liguilla fuera del Azteca

Para el torneo Clausura 2024, Cruz Azul salió del Estadio Azteca debido a la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, desde ese torneo, Cruz Azul no se ha perdido una sola Liguilla del futbol mexicano.

Jugando en el Ciudad de los Deportes y en el Olímpico Universitario, Cruz Azul clasificó dentro de los primeros lugares de la tabla general, la Máquina nunca calificó fuera de los primeros cuatro.