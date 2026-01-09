¿Desarman a Cruz Azul? Anselmi quiere a dos figuras de la Máquina para Botafogo

A unos días de cumplir su primer semana al mando del club brasileño, Botafogo, el técnico argentino, Martín Anselmi ya comenzó a mover los hilos para armar su plantilla rumbo a la siguiente temporada, sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el estratega habría pedido a dos jugadores clave de su ex equipo, Cruz Azul.

Anselmi con Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué jugadores pidió Anselmi?

Según información del medio brasileño, O Globo, el exentrenador de la Máquina de Cruz Azul y del Porto de Portugal, ya hizo sus primeras solicitudes para reforzar su plantilla, destacando dos nombres de jugadores a los que ya ha dirigido.

El estratega pidió al equipo tres veces campeón del Brasileirao, preguntar sobre los servicios del defensor colombiano, Willer Ditta y del extremo argentino, Rodolfo Rotondi.

Anselmi con Cruz Azul | IMAGO7

Con su interés ante estos dos pilares del equipo de la Noria, Anselmi buscaría repetir su parado táctico de 3 defensores con carrileros en banda, sin embargo, esto quedó solo como una solicitud al equipo estratégico de Botafogo, por lo que el técnico tendrá que esperar.

En la era Anselmi con la Máquina, tanto ‘Rodo’ Rotondi y Ditta, fueron titulares indiscutibles, además de ser la base de la línea defensiva del técnico argentino, por lo que su interés ante los servicios de estos jugadores podría tener un nuevo capítulo más adelante en el año.

Equipo de Cruz Azul | IMAGO7

Revancha pronunciada

Anselmi llegó a la Serie A de Brasil con un solo objetivo, tener su revancha en el futbol, esto después de su mala salida del equipo de Liga MX y de su despido de los Dragones del Porto, por lo que el argentino estaría en búsqueda de redimirse en el 2026 Y botafogo luce como el escenario ‘ideal’.

Pese a sus peticiones de los jugadores de Cruz Azul, Anselmi aclaró en rueda de prensa estar contento con su nueva plantilla, asegurando que con los jugadores que ya tiene puede ‘competir’ de manera satisfactoria en los tres torneos por venir (Libertadores, Brasileirão y la Copa do Brasil).