Suspenden contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; mejora calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes 9 de enero de 2026 que ha suspendido la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a partir de las 18:00 horas, luego de que las condiciones del aire mejoraron de manera constante.

La contingencia ambiental fue desactivada luego de la dispersión de contaminantes. / iStock

¿Por qué se levantó la contingencia ambiental?

La CAMe explicó que la evolución de las condiciones meteorológicas fue clave para la mejora de la calidad del aire en la región. A partir de alrededor de las 16:00 horas, una disminución en la estabilidad atmosférica y un incremento en la velocidad del viento favorecieron la dispersión de los contaminantes, lo que permitió que los niveles de ozono regresaran a valores dentro de la norma alrededor de las 18:00 horas.

La contingencia, que se había activado el jueves por la tarde, se mantuvo por aproximadamente 26 horas antes de que se tomara la decisión de suspenderla.

Autoridades ambientales informaron el levantamiento de la contingencia por ozono. / iStock

¿Qué sigue para la calidad del aire y circulación?

Para este sábado 10 de enero, la CAMe prevé que el sistema de alta presión que afectó la región se alejará, lo que puede favorecer condiciones más favorables para la dispersión de contaminantes y una mejor calidad del aire.

Además, las autoridades recordaron que el programa Hoy No Circula operará con normalidad, sin restricciones extraordinarias por contingencia, para ese día.

Tras mejorar las condiciones meteorológicas, se suspendió la fase de contingencia. / iStock

Vigilancia continúa tras el levantamiento de la alerta

Aunque la contingencia ambiental fue levantada, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la CDMX y el Estado de México, mantendrán una vigilancia continua de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas para informar oportunamente a la población si es necesaria alguna acción adicional.