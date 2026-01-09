Cristian Castro en el Auditorio Nacional 2026: fechas oficiales y cuándo comprar boletos

El cantante Cristian Castro, uno de los intérpretes más queridos de la balada pop en español, anunció oficialmente que ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira “Desde el Corazón”.

Los shows se llevarán a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2026 en el emblemático recinto, con inicio programado a las 20:30 horas en ambas fechas.

Cristian Castro regresará al Auditorio Nacional con dos conciertos programados para marzo de 2026. / Spotify

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Cristian Castro en CDMX?

La venta general de boletos comenzará el jueves 15 de enero de 2026 a partir de las 11:00 horas, a través de la plataforma Superboletos.

A diferencia de otros espectáculos, no habrá preventa bancaria, por lo que todos los fans tendrán la misma oportunidad de adquirir entradas desde el primer día de venta.

El Auditorio Nacional será sede del regreso de Cristian Castro a la CDMX. / iStock

¿Cuánto cuestan los boletos?

Hasta el momento no se han publicado precios oficiales, pero se espera que el costo de las entradas varíe según la ubicación dentro del recinto, desde localidades en balcón hasta zonas preferentes.

La venta general de boletos para los conciertos de Cristian Castro iniciará el 15 de enero de 2026. / RS

¿Qué canciones podrías escuchar en vivo?

Aunque el repertorio final se definirá durante los conciertos, Cristian Castro ha construido una carrera con temas que suelen ser esperados por su público en cada presentación. Entre los éxitos infaltables podrían incluirse clásicos como Azul, Por amarte así, No podrás y Nunca voy a olvidarte.

El cantante mexicano presentará su gira “Desde el Corazón”. / YouTube

Estos conciertos representan una oportunidad única para revivir los grandes momentos de su trayectoria musical en uno de los escenarios más emblemáticos de México.