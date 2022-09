Chivas: Cadena explicó el cambio de Alexis Vega durante el Clásico Nacional

Alexis Vega no está al 100 por ciento físicamente, fue por esta razón por la que pidió su cambio en el Clásico Nacional.

El entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, contó que su delantero tiene sobrecarga de trabajo y golpes en ambas rodillas, por lo que podría no tener mucha actividad con la Selección Mexicana, que en la Fecha FIFA enfrentará a sus similares de Perú y Colombia.

"Me parece que ya es demasiada carga de trabajo, no son máquinas, son seres humanos que se resienten y sí me gustaría que, en este caso, todos lo cuidáramos un poco más. Francamente, no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y de golpes en ambas rodillas", mencionó en conferencia de prensa.

El 'Gru' es el jugador más desequilibrante del Rebaño Sagrado y también ha sobresalido con el Tri, por lo que seguramente estará en la lista final para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Es un tipo que es muy importante para nosotros y que queremos cuidar", finalizó el técnico del cuadro tapatío.

Alexis Vega, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado concentrarán hoy con la Selección Mexicana y posteriormente viajarán a California.

Los otros jugadores tuvieron un día de descanso y hoy se presentarán en las instalaciones de Verde Valle para preparar la gira en los Estados Unidos.

Chivas todavía no asegura su lugar en el Repechaje del Apertura 2022, necesita que se den unos resultados o sumar en la última fecha contra Cruz Azul para no depender de terceros.

