¡Al quirófano! Toño de Valdés fue hospitalizado de emergencia

Una de las voces más reconocidas del periodismo mexicano, especialmente del futbol americano y deportes olímpicos, es Antonio ‘Toño’ de Valdés, quién recientemente tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un problema en el abdomen y que según cuenta, pudo poner en riesgo su vida.

¿Qué le pasó a Toño de Valdés?

El comentarista de la NFL en TUDN, contó durante una charla con su compañero, Enrique Burak, que tuvo que acudir al hospital por problemas en el estómago, mismos que no dejaban de molestarlo por semanas hasta que finalmente decidió revisarse.

Toño, relató cómo llegó al hospital creyendo que no sería nada grave, sin embargo, terminó por tratarse de una aneurismas, es decir, protuberancias en las arterias, que si bien suelen no presentar síntomas, en caso de que una de ellas se reviente, puede ser mortal para la persona.

Ya en el hospital, los doctores le detectaron tres arterias en estado ‘crítico’, por lo que tuvieron que retenerlo para posteriormente llevarlo al quirófano para una cirugía inmediata y así evitar alguna tragedia.

Durante su relato, fue el propio Toño de Valdés quien se sintió muy ‘afortunado’ en se momento, ya que en caso de haber hecho caso omiso a sus dolores, quien sabe que hubiera sucedido, ya que como él mismo confirmó, no le gusta ir a los hospitales, pero esta vez sintió ‘diferente’ las molestias.

Ya en el quirófano y tras varios estudios, los médicos detectaron que además de la aneurismas, Toño también llevaba un problemas, el cual era piedras en la vesícula, por lo que aprovecharon para también extraerlas y de te modo evitar más molestias para el comentarista de TUDN.

¿Cómo vivió Toño de Valdés esta situación?

Antonio de Valdés destacó el sentirse muy afortunado por la situación, ya que el llegar en esas instancias evitar que algo más grave pudiera suceder y que solo quedará como una anécdota más, aunque sí dio una reflexión de cómo un dolor ‘pequeño’ puede terminar en algo tan ‘complejo’.

"Las piedras provocaron el dolor justamente. No quiero que esto sea una práctica de cada dos meses", dijo entre risas.

El comentarista concluyó diciendo que no es alguien que vaya mucho a los hospitales, por lo que espera que esta advertencia haya sido suficiente para no volver a repetir una de estas anécdotas.

