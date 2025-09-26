¡Chiva desde la Cuna! Villa Villa ayuda al personal de Puebla para drenar la cancha del Cuauhtémoc

Este viernes, antes de iniciar el partido entre Chivas y Puebla, una torrencial lluvia cayó sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc, inundándolo y retrasando el inicio del juego entre el chiverio y los dirigidos por Hernán Cristante.

Desde el momento en el que la lluvia bajó, el personal del cuadro camotero salió a la cancha para comenzar a drenar la cancha y que pudiera estar lista para el momento en el que los jugadores salten al campo, aunque no están solos.

Omar Villarreal colaborando para que jueguen sus Chivas 🐐#ViernesBotanero pic.twitter.com/i9VSwVhxXz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2025

Las cámaras de TV Azteca captaron el momento en donde Omar Villarreal, Villa Villa para los cuates, tomó un jalador y comenzó a sacar el agua de la cancha del estadio donde Puebla juega como local.

Esta no es la primera vez que Chivas vive un retraso en uno de sus partidos por la lluvia, en el duelo reprogramado de la Fecha 1 ante Tigres, la lluvia azotó al Estadio Akron, aunque el drenaje actuó rápido y permitió que el partido se llevase a cabo.

Villa Villa 'ayudó' con la cancha del Cuauhtémoc | CAPTURA

¿Se jugará?

Por reglamento, ningún partido de la Liga MX puede jugarse a las 11 de la noche o después de esa hora, se espera que el partido de Chivas pueda iniciar antes de esa hora.

En caso de que el encuentro no pueda disputarse, las opciones son que se reprograme o que se juegue al día siguiente, es decir, este sábado.

¿Y si se reprograma?

En caso de ser necesaria la reprogramación, Chivas y Puebla podrían jugar durante la Fecha FIFA de octubre, que se juega del 9 al 15 del próximo mes.

Chivas vs Puebla se encuentra demorado | IMAGO7