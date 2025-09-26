Hugo González presume penal atajado a Sergio Ramos y afición lo revienta

Hugo González reapareció en redes sociales para presumir la atajada realizada a Sergio Ramos, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2025, en el Estadio Nemesio Diez después de que el español tratara de sorprender con una ejecución a los panenka.

Hugo Gonzaléz celebrando penal atajado l IMAGO7

Sin embargo, los comentarios no fueron los más esperado para el guardameta escarlata, que dicho sea de paso tiene pasado Rayado, después de su post a través de redes sociales, X, los comentarios resaltaron en su mayoría en contra del portero.

Fue con una imagen en donde se ve a Hugo González cerca de tomar el esférico con sus manos tras el calcetinazo del defensa español, cuando el marcador estaba a favor de la visita y que hubiera representado el segundo tanto, con una frase acompañando: “Y dale dale roooo…!!!”.

Penal atajado de Hugo González l IMAGO7

Comentarios en contra

Los comentarios relucieron en su posteo a través de X como los siguientes: “De verdad le pido a la vida que nos volvamos a topar en diciembre pin34% manos guangas”; “Y eso no quita que te fuiste como apestado de la ciudad y bautizado como el manos guangas. Al ratito la cagas, ya es costumbre”.

“Leyenda de Tigres”; Y nunca se te quitó el pinche miedo al balón, que portero tan más malo, Dios Santo”; “Pobre Hugo ni su propia afición lo quiere… nadie lo defiende…son más comentarios malos que buenos”, resaltan.

Comentarios negativos l CAPTURA

¿Cómo sucedió la atajada a Sergio Ramos?

Hugo González se vistió de héroe en el Toluca contra Rayados de la Jornada 10, el arquero mexicano detuvo un penal ejecutado, a lo panenka, por Sergio Ramos que hubiese representado un marcador más abultado en contra de los locales en ese momento.

Corría pasadito el primer cuarto de hora cuando el central español tuvo la oportunidad de extender el marcador a un 0-2; sin embargo, quiso vestirse con la capa pero terminó regalando el balón a la manos del guardameta.

Posteriormente se dio a conocer Antonio ‘Turco’ Mohamed fue quien le informó a Hugo González que debía quedarse quieto ya que sospechaba su definición, esto a un recuerdo que tuvo cuando dirigía al Celta de Vigo.

Toluca en el Apertura 2025 l IMAGO7