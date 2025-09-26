¡Escandaloso! Conductores se agarran a golpes en pleno programa deportivo por culpa de famoso club

Momento escandaloso se ha vivido en un programa deportivo en Perú tras la eliminación de Alianza Lima a manos de la Universidad de Chile en los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana; conductores del programa ‘Mira Lo Que Habla’ llegaron a los golpes.

La televisión no pudo censurar lo sucedido con Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ quienes llegaron a los golpes, momento que fue cortada la transmisión tras lo que se empezaba a observar, lo último que se vio fue que terminaron volcados sobre el piso.

A los golpes e programa peruano l CAPTURA

Así sucedió

Todo sucedió mientras se discutía la eliminación de Alianza Lima con una frase ¡Se acabó la ilusión de Alianza Lima donde ambos no coincidieron y fue ‘Chevaristo’ que se fue encima de su colega en el foro.

‘Chevaristo’ lanzó duras críticas contra su colega, gritando: “Bobo, sos bono, para mí sos un ensobrado”, sin dejarse Valencia contraatacó: “Puneño, tú eres un puneño”, momento en que la tensión fue creciendo en vivo.

Momento en que se descontroló todo en el foro l CAPTURA

Tras algunos segundos y luego de que ‘Chevaristo’ pidiera a la producción de qué en el momento en que se parara cortara la transmisión se levantó se perdió un poco de la escena y reapareció para darle un puñetazo a su colega que lo derribó de su asiento.

Cabe mencionar que el periodista de nombre Silvio Valencia recientemente se vio involucrado en una trifulca sobre Babidi, quien sufre una enfermedad de los huesos de cristal, sin importarle eso Valencia le dio un golpe sobre el rostro rompiéndole el vidrio y dañando su ojo derecho.

Copa Sudamericana l AP

¿Cómo fue la eliminación de Alianza Lima?

Alianza Lima no pudo sacar ventaja en el duelo de Ida de los Cuartos de Final ante Universidad de Chile y terminaron empatando sin anotaciones dejando todo para el juego de Vuelta en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Finalmente, en la Vuelta Lucas Assadi adelantó apenas a los cinco minutos de juego a los chilenos y al 51’ Javier Altamirano extendió la ventaja; Erik Castillo acortaría las distancias al 64’ pero ya no habría reacción y U de Chile terminaría avanzando.

U de Chile en Copa Sudamericana l AP