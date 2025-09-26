Gilberto Mora será seguido por visores del Manchester United en Mundial Sub-20, reportan desde Inglaterra

La Selección Mexicana Sub-20 está próxima a realizar su debut dentro del Mundial de la categoría celebrado en Chile, el conjunto tricolor tendrá que superar un sector complicado desde el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y España.

Mientras todo esto ocurre, una de las joyas a seguir en la Copa del Mundo será Gilberto Mora, una de las máximas promesas que tiene el futbol mexicano con tan solo 16 años y que estará disputando este certamen.

Gilberto Mora con Xolos l IMAGO7

Desde Inglaterra, el sitio especializado en fichajes del Reino Unido, Graeme Bailey, ha destacado que Manchester United sigue de cerca al mediocampista mexicano tanto que enviará visores para darle puntual seguimiento en el torneo.

El conjunto inglés tiene como principal objetivo al mexicano, jugador que también interesa al Real Madrid. Además de darle seguimiento al futbolista de los Xolos de Tijuana los ‘Reds’ tienen en la órbita al portero nigeriano Ebeneezer Harcout.

Gilberto Mora en un partido ante Necaxa l IMAGO7

¿Gilberto Mora entre los más valiosos del Mundial Sub-20?

Gilberto Mora es uno de los más valiosos, el mexicano se encuentra dentro de las joyitas, el jugador de 16 años está tasado en un valor de 4.5 millones de dólares y es considerado una de las mayores promesas.

Sin embargo, no es el único mexicano, encima de él se encuentran Obed Vargas y Elías Montiel. El jugador del Seattle Sounders está cotizado en 10 millones de euros, según el portal Transfermarkt y el jugador de Pachuca en 6.5 millones de dólares.

Gilberto Mora l IMAGO7

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un jugador de los Xolos de Tijuana de tan solo 16 años, el juvenil reapareció al marcar un gol en su primera titularidad, con 15 años, en el Apertura 2024 para convertirse en el futbolista más joven en anotar en la Liga MX.

Desde entonces sus apariciones fueron más constantes hasta volverse uno de los jugadores más importantes del equipo. Recientemente el mediocampista se convirtió en el jugador más joven en conquistar un título con su Selección desbancando a Lamine Yamal al conseguir la Euro 2024 con España.



Xolos de Tijuana en Liga MX l IMAGO7