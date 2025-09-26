¡Rompió el silencio! Paola Rojas habló sobre Zague tras su polémica separación

Paola Rojas, una de las periodistas más importantes en México, habló por primera vez sobre la ruptura que tuvo su relación con Luis Roberto Alves ‘Zague' tras esa polémica filtración de video íntimo, del exjugador del América, en 2018.

La presentadora de noticias en Imagen TV habló sobre ese tema personal junto a el Escorpión Dorado: “Me llevo muy bien con él. Déjenlo en paz”, inició lanzando sobre los detractores del futbolista a quien apuntan como culpable.

Zague en TV Azteca l IMAGO7

Paola Rojas profundizó sobre su expareja como han llevado su relación al tener hijos de por medio: “Le tengo muchísimo cariño, vivimos años juntos increíbles, tenemos dos hijos juntos que es lo prioritario”, resalta la conductora.

“En medio de todo el horror pensaba en mis hijos, en no lastimarlos. Zague es un buen tipo, es un buen papá y es un gran exmarido”, remató la exmiembro de Televisa y Netas Divinas.

Zague como comentarista l IMAGO7

Una larga relación

Paola Rojas y Zague se conocieron alrededor del 2007 cuando coincidieron en un evento que Televisa, donde ambos pertenecían, organizó. En 2009 la pareja dieron el sí en el altar, una boda que fue realizada en las playas del Caribe mexicano.

Durante el evento matrimonial estuvieron invitados y políticos reconocidos. Cabe mencionar que Paola Rojas es la sobrina del entonces presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa y tuvieron una celebración mediática.

Relación culminada entre Paola Rojas y Zague l VoxPopuliNoti

Posteriormente, en 2011 se convirtieron en padres de sus mellizos, Leonardo y Paulo, mismos que se encuentran ahora con su madre.

Sin embargo, en 2018 estallaría la relación, todo esto después de que se hiciera público un video íntimo del comentarista deportivo, previo al inicio del Mundial 2018, frente a un espejo hablándole mujer encontrándose totalmente desnudo.

¿Hubo divorcio?

Tras lo sucedido la separación fue inevitable, aunque el examericanista lo negó, y en 2019 se confirmó el divorcio y ahora cada uno vive su vida personal alejados; Palo Rojas en Imagen Televisión y Zague como comentarista en TV Azteca.



Zague en el Salón de la Fama l IMAGO7