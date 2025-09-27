Los mejores memes de la suspensión del Puebla vs Chivas

El partido de La Franja y el Rebaño Sagrado tiene nueva fecha después del mal clima en el Estadio Cuauhtémoc

La programación tuvo que ser diferente después de la suspensión
La programación tuvo que ser diferente después de la suspensión | Captura
Mauricio Díaz Valdivia
27 de Septiembre de 2025

La Liga MX ha vuelto a vivir una desafortunada situación después de que el partido entre Puebla y Chivas se tuviera que suspender debido al mal clima que se vivió alrededor del Estadio Cuauhtémoc, por lo que las redes han comenzado a 'arder' por la gran cantidad de memes que se han publicado acerca de la situación.

Una de las principales situaciones por la que la gente ha hecho memes se debe a que al no haber transmisión del partido, en Azteca 7 decidieron poner Dragon Ball, una de las caricaturas más queridas en México, aunque por supuesto el tema de la torrencial lluvia no pasó desapercibido, ya que la cantidad de agua que cayó en el estadio fue bastante.

La afición de Chivas prefirió hablar acerca del problema tan similar que tuvieron recientemente cuando el partido ante Tigres tuvo que jugarse dos horas después de lo planeado debido a que la lluvia tampoco cesaba en aquel día; sin embargo, el nuevo drenaje del estadio mundialista funcionó mejor de lo que funcionó el del Puebla.

