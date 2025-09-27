Alexis Vega 'humilla' con túnel a Ronaldinho en evento en CDMX

El futbol mexicano vivió un momento curioso y viral gracias a Alexis Vega, delantero del Toluca y seleccionado nacional, quien le hizo un túnel a nada menos que Ronaldinho durante un evento de Nike en la Ciudad de México.

El encuentro reunió a varias figuras del balompié, entre ellas el portero Luis Ángel Malagón, el histórico Jorge Campos y el propio astro brasileño, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sin embargo, la jugada de Vega se robó la atención.

Las figuras | @tudimebeto

Mientras Ronaldinho pasaba tranquilamente, Alexis Vega aprovechó la oportunidad para realizarle un túnel. La acción tomó por sorpresa a todos, ya que el exjugador del Barcelona y campeón del mundo en 2002 ni siquiera se percató en el momento.

Los asistentes reaccionaron entre risas y aplausos, destacando la osadía del atacante mexicano, quien no dudó en mostrar un poco de picardía en frente de uno de sus ídolos. El video del túnel rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se volvió tendencia.

¿Qué le dijo Jorge Campos a Alexis Vega?

Además del túnel, otro instante divertido se vivió cuando Jorge Campos presentó a Vega con Ronaldinho. Entre bromas, el exguardameta dijo: “Alexis, ven, te voy a presentar a uno que sí juega bien”, provocando carcajadas entre los presentes y generando un ambiente distendido.

El evento de Nike sirvió como punto de encuentro entre diferentes generaciones del futbol, con figuras actuales como Malagón y Vega compartiendo espacio con leyendas como Ronaldinho y Campos. Este tipo de momentos muestran la conexión que sigue teniendo el deporte con la afición mexicana.

Las figuras | @alexisvega.9

Anécdota increíble

Aunque el túnel fue una simple anécdota, la imagen de Alexis Vega jugando con Ronaldinho ya quedó registrada como uno de los momentos más llamativos del evento. Para el atacante del Toluca, fue también una oportunidad de convivir con una de las máximas estrellas de la historia del futbol.

De esta manera, Alexis Vega se convirtió en protagonista de la noche con un detalle que seguramente recordará por mucho tiempo, mientras que Ronaldinho sigue demostrando su magnetismo en cada aparición pública, incluso cuando es víctima de la picardía de los jugadores más jóvenes.

Las figuras | @alexisvega.9